Președintele României susține că numărul cazurilor de femicid arată slăbiciunea statului român

„Ce am văzut, fără să am o analiză completă asupra fenomenului… Ce am văzut este că multe din cazurile astea erau ale unor oameni care au recidivat în aceste fenomene. Pentru că, așa cum am spus puțin mai devreme, de cetățenii români care au amenințat cu moartea jurnaliștii nu li s-a întâmplat nimic. Statul român nu dă o impresie de forță de fermitate care să descurajeze tipul acesta de manifestări”, spune Nicușor Dan, întrebat de cazurile de femicid din ultima vreme.

Dan este de părere că lucrul cel mai important este că legile nu sunt aplicate sau sunt aplicate într-un termen care încurajează infracțiunea.

„În momentul în care… Vă măturisesc că nu am ajuns la momentul la care să facem o analiză temenică a activității parchetului, dar în momentul în care o vom face, acest fenomen o să fie dintre cele la care ne vom uita cu atenție”, a mai spus președintele.

El consideră că este o problemă gravă în țara noastră faptul că sunt atât de multe cazuri de femicid.

„Da, este o problemă gravă. Este o problemă de mentalitate. De condiție a femeii. Și este o problemă de slăbiciune a statului român față acestui fenomen”, a mai spus Nicușor Dan.