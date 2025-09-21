Alertă, copil dispărut! Un copil în vârstă de 11 ani, de negăsit după trei săptămâni. Poliția cere ajutorul populației

Un copil în vârstă de 11 ani a dispărut în urmă cu trei săptămâni. Polițiștii cer ajutorul populației și îi roagă pe cei care au informații despre copil să sune de urgență la 112.

Conform portalului Poliției Române, Cosmin Mădălin Rostas, în vârstă de 11 ani, a dispărut la data de 30.08.2025. Copilul este din localitatea Domnin, județul Sălaj, și nu s-a mai întors la domiciliu.

Semnalmentele

Semnalmente minorului sunt următoarele: înălțime 1,20 m, greutate 40 kg, păr negru, tuns scurt, ochi căprui. În momentul dispariției, băiatul era îmbrăcat cu tricou alb și pantaloni culoarea albastru deschis. El era încălțat cu papuci. Autoritățile mai anunță că băiatul suferă de epilepsie.

Polițiștii așteaptă informații de la populație la numărul unic 112.