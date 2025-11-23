Alertă, copil dispărut în Prahova! Poliția solicită ajutorul populației

Polițiștii din cadrul Postului de Poliție Gura Vitioarei au fost sesizați, sâmbătă, de către o femeie, despre faptul că minorul David Călin, în vârstă de 13 ani, a plecat vineri în mod voluntar de la domiciliul din comuna Gura Vitioarei, județul Prahova, și nu a mai revenit până în prezent.

Semnalmente: aproximativ 1,65 cm înălțime, păr brunet, constituție astenică.

La momentul plecării, minorul purta o geacă de culoare neagră, pantaloni de culoare neagră și pantofi sport de culoare alb și albastru, anunță Poliția Prahova.

Persoanele care pot oferi informații cu privire la minorul în cauză sunt rugate să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție sau să apeleze numărul unic de urgență 112.