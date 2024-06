Analiză ZF. Top 10 sectoare de activitate cu cea mai mare dinamică a recrutării

În sectorul de hoteluri şi restaurante, creşterea numărului de angajaţi a fost de 9.400 persoane de la an la an, construcţiile au înregistrat o creştere de 8.700 de angajaţi, iar comerţul a adăugat 7.800 de locuri de muncă noi în aprilie 2024 faţă de aprilie 2023. Un sector care rămâne dinamic este cel de servicii administrative şi servicii suport, care are cu 5.600 de angajaţi în plus în aprilie 2024 faţă de aprilie 2023. Un număr de 24 de sectoare de activitate au înregistrat scăderi ale numărului de angajaţi de la an la an. La nivel de economie, numărul de salariaţi a crescut cu 44.500 de persoane.

Industria HoReCa conduce topul sectoarelor economice din România în ceea ce priveşte dinamica angajărilor în aprilie 2024 faţă de aceeaşi lună din 2023, conform calculelor ZF pe baza statisticilor INS. Astfel, datele din top zece sectoare de activitate cu cea mai mare dinamică a recrutării relevă o creştere semnificativă a numărului de angajaţi în 2024 faţă de 2023, cu mii de noi locuri de muncă create în diverse sectoare.

În sectorul de hoteluri şi restaurante, creşterea numărului de angajaţi a fost de 9.400 persoane de la an la an, un posibil indicator al redresării postpandemie şi a cererii crescute pentru servicii de ospitalitate în această perioadă.