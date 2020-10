Oficialii Dacia confirmă că mai mulţi angajaţi ai companiei sunt infectaţi cu coronavirus

Mai mulţi angajaţi au fost confirmaţi cu Covid în cea mai mare fabrică auto din România, Dacia – Renault. Deşi a recunoscut existenţa angajaţilor infectaţi, Grupul Renault nu a declarat numărul acestora, aceeaşi reţinere au avut-o şi cei de la DSP.

„Din păcate, avem angajaţi confirmaţi pozitiv cu virusul COVID – 19 sau suspecţi care se află în izolare. Aceştia au fost confirmaţi de către autorităţile medicale cu care suntem în permanentă legatură”, potrivit comunicatului celor de la Renault Group.

Contactat de Mediafax pentru detalii, Adrian Stoica, medic epidemiologist la DSP Argeş a spus că nici nu ştie la acest moment numărul angajaţilor pozitivi cu Covid.

La redeschidere, compania a anunţat că ”la sosire, angajaţilor li se verifică temperatura. Accesul în interiorul platformei (ex. vestiare, ateliere de lucru, cantină, zone de repaus) se face respectând marcajele vizuale la sol, regulile de igienă şi de distanţă socială. Toate posturile de lucru sunt dezinfectate, iar angajaţii poartă măşti de protecţie.in 11 mai, uzina Vehicule va funcţiona în trei schimburi”, au comunicat anterior oficialii companiei.

Dacia are in total 14 mii de angajati pe platforma industriala de la Mioveni. La acest moment nu mai sunt angajati in şomaj tehnic.