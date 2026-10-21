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ANM anunță ploi în cea mai mare parte a țării și rafale de peste 80 km/h

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare de intensificări ale vântului și ploi moderate cantitativ, valabilă de miercuri, 21 octombrie, ora 10.00, până vineri, 23 octombrie, ora 10.00. Meteorologii au emis și un cod galben de vânt pentru județele Caraș-Severin și Timiș.
ANM anunță ploi în cea mai mare parte a țării și rafale de peste 80 km/h
Foto: ALEXANDRA PANDREA / GMN / MEDIAFAX FOTO
Cosmin Pirv
21 oct. 2026, 10:17, Social
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Potrivit ANM, miercuri, vântul va avea intensificări în Banat, Carpații Meridionali și Carpații de Curbură, iar joi, local, îndeosebi în estul, centrul și vestul țării. Rafalele vor atinge în general 40-50 km/h și vor depăși 70 km/h pe crestele montane.

Ploile se vor extinde începând din noaptea de miercuri spre joi în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia și local în Muntenia. Joi va ploua în cea mai mare parte a țării.

Ploile vor avea și caracter de aversă, iar izolat vor fi descărcări electrice și grindină.

Îndeosebi în Carpații Occidentali, vestul Carpaților Meridionali și nordul Carpaților Orientali, cantitățile de apă vor ajunge la 10-20 l/mp și izolat vor depăși 30-35 l/mp.

ANM: Cod galben de vânt în două județe

Atenționarea cod galben este valabilă de miercuri, 21 octombrie, ora 10.00, până joi, 22 octombrie, ora 8.00, în județele Caraș-Severin și Timiș.

În aceste zone, vântul va avea intensificări locale și temporare, cu viteze de 50-70 km/h și, izolat, de peste 80 km/h.

România va avea parte de temperaturi ușor peste cele normale și de precipitații mai abundente decât de obicei în săptămâna 19-26 octombrie, potrivit estimărilor publicate de meteorologi.

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