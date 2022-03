Anna Sorokin, falsa moştenitoare care a inspirat serialul Netflix, a fost extrădată în Germania. Ce „vitejii” a făcut fiica unui camionagiu din Moscova

Falsa moştenitoare Anna „Delvey” Sorokin, care a fost condamnată la închisoare în 2019 pentru că a înşelat sute de mii de dolari de la hoteluri, bănci şi prieteni şi care a inspirat serialul de succes Netflix, „Inventing Anna”, ar fi fost extrădata luni în Germania, potrivit către mass-media din SUA. Cetăţean ruso-german în vârstă de 31 de ani, Anna a reuşit în 2016 şi în 2017 să înşele elitele din New York, dându-se drept o moştenitoare bogată, când, în realitate, era fiica unui şofer de camion din suburbiile Moscovei.

Sorokin, care şi-a comis escrocherii sub numele fals „Anna Delvey”, s-ar fi îmbarcat luni într-un zbor către Frankfurt, după ce a fost eliberată dintr-un centru de detenţie din statul New York, a raportat New York Post. Sorokin a fost condamnat la o pedeapsă de închisoare între 4 şi 12 ani, dar a fost eliberată în februarie 2021 pentru bună purtare, pentru a fi arestată din nou, luna următoare.

Capabilă de minciuni inteligente

Capabilă să spună minciuni inteligente între noiembrie 2016 şi august 2017, a călătorit gratuit într-un jet privat, a trăit pe credit în hoteluri din Manhattan, fără să plătească niciodată nimic, potrivit Departamentului de Justiţie din New York, care a estimat fraudele sale la aproximativ 275.000 USD.

Sorokin, care a sosit la New York în 2013, a râvnit la un împrumut de 22 de milioane de dolari, pentru a lansa o galerie de artă exclusivă, precum un club din Manhattan. Povestea sa incredibilă a sedus-o pe producătorul de televiziune Shonda Rhimes („Grey’s Anatomy”, „Scandal”) şi a devenit o mini-seria Netflix „Inventing Anna”, având în rolul principal pe uluitoare Julia Garner.

Potrivit presei, Sorokin a primit 320.000 de dolari de la gigantul de streaming, ceea ce abia ar fi fost suficient pentru a-şi plăti datoriile.