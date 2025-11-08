Aproape 1,5 milioane de români își serbează sâmbătă onomastica. Aceștia poartă prenume asociate zilei de Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril.

Este vorba de peste 1.470.000 de persoane, potrivit datelor Direcţiei Generale pentru Evidenţa Persoanelor.

Cele mai frecvente nume în rândul bărbaților sunt: Mihai (366.626), Gabriel (335.611) și Mihail (61.110). De asemenea, sunt 52 de români numiți Mișa, 61 Mihalcea și 64 Mihu.

În rândul femeilor, Mihaela este cel mai des întâlnit (367.561), urmat de Gabriela (257.782). O femeie poartă numele Mișu, nouă Gavrila, 12 Michi și 19 Mișa.