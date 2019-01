Asociaţiile de magistraţi UNJR şi AMR cer verificarea activităţii din ultimii opt ani de la DNA Oradea, după înregistrări

UNJR şi Asociaţia Magistratilor din România (AMR) cer forurilor competente verificarea activităţii, din ultimii opt ani, de la DNA Bihor, după apariţia în spaţiul public a înregistrărilor din care reiese presiunea asupra judecătorilor prin ticluirea de dosare.

"UNJR şi AMR îşi exprima consternarea si condamna ferm practicile abuzive ce transpar din continutul inregistrarilor recent aparute in spatiul public, din dialogul ce pare a fi o sedinta de lucru a 5 procurori din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Oradea, si solicita institutiilor abilitate sa verifice, prin prisma acestor aspecte grave, activitatea din ultimii 8 ani a acestei unitati de parchet. Din continutul discutiilor transpare faptul ca procurorii DNA Oradea, folosindu-se de autoritatea publica cu care au fost investiti, actionand intr-un mod planificat si concertat, au deschis dosare penale judecatorilor din zona cu scopul timorarii acestora, pentru a obtine solutii care sa le fie favorabile", se arată în comunicatul transmis de cele două foruri ale magistraţilor.

"Astfel de actiuni, daca se dovedesc a fi reale, sunt de natura sa deturneze brutal actul de justitie, fiind inadmisibile intr-un stat de drept. (...) Scopul declarat al procurorilor de la DNA Oradea, de a “linisti” judecatorii si de a-i face sa le fie frica, este o incalcare samavolnica si concreta a independentei judecatorilor, de o gravitate fara precedent, cu efectul vadit al incalcarii drepturilor omului si dispretuirii dreptului persoanelor la un proces echitabil si la o judecata dreapta", peciează sursa citată.

UNJR şi AMR cer Inspecţiei Judiciare şi Secţiei pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie să cerceteze cazul. Totodată, cele două foruri fac referire la scrisoarea adresată ambasadorului Statelor Unite în Romania, Hans Klemm, după ce acesta aplauda practicile procurorilor DNA.

“Desi vorbim de ani de zile despre derapajele din justitie, desi au aparut numeroase informatii in spatiul public despre sute de dosare ce vizau judecatori si procurori, tinute deschise ani in sir, despre interceptarea judecatorilor in timpul in care acestia judecau dosare DNA, despre incalcarea secretului deliberarii si anchete facute cu incalcarea flagranta a dreptului la aparare, este totusi socant sa auzi procurori DNA vorbind in 2018 despre “linistirea” judecatorilor si faptul ca trimiterea in judecata a unor judecatori va «baga frica» si in ceilalti judecatori. Daca faptele din discutie se confirma, o astfel de presiune este cea mai grava forma de incalcare a independentei justitiei, venita din interior si prin folosirea abuziva si distorsionata a legii chiar de catre cei chemati sa o apere, fapt ce nu poate ramane nesanctionat“, a declarat judecator Dana Girbovan, presedinte UNJR.

“Independenta judecatorului nu este un concept de fatada pe care sa-l clamam de la tribuna, in numele legii, atunci cand da bine pentru noi, ca romani si ca europeni, ci reprezinta chintesenta unui sistem de justitie democratic. Adica adevarat. Desi se pare ca, in teorie, toti suntem de acord cu aceasta idee, aplicarea practica a principiului independentei judecatorului, consfintit de legea interna si internationala, tine, nu o data, de «interpretari» personale ce pervertesc fondul acestui principiu.

Astfel cum AMR a subliniat in repetate randuri, lupta anticoruptie – obiectiv in sine foarte important prin scopul si finalitatea sa – nu poate fi dusa prin privilegii personale sau legale, prin ocolirea legii sau in dispretul ei. Afirmatia referitoare la «linistirea» exemplificativa a judecatorilor de la curtea de apel, ce reiese din inregistrare, are o gravitate fara precedent si, tocmai de aceea, trebuie verificata cu maxima responsabilitate si seriozitate, iar odata cu aceasta, activitatea celor ce au indraznit sa o spuna. Daca asemenea atitudini nu ni se par nocive inseamna ca nu mai are rost sa vorbim despre justitie in Romania“, a declarat judecator dr. Andreea Ciuca, presedinte AMR.

Mai mulţi procurori din DNA Oradea au fost chemaţi la audieri, miercuri, la Secţia pentru anchetarea magistraţilor din Parchetul General, în urma înregistrării apărute în care se vorbeşte de "liniştirea" judecătorilor.

