Au fost aprobate grupurile de lucru pentru elaborarea noilor porgrame de studiu la liceu

Potrivit unui comunicat al Ministerului Educaţiei, grupurile de lucru au fost aprobate pornindu-se de la selecţia realizată prin apel public în anul 2021, la care au fost avute în vedere următoarele criterii: pregătire profesională, experienţă în domeniul proiectării curriculare, experienţă în domeniul analizei şi proiectării curriculare, realizarea unui proiect inovativ de programă şcolară şi activitate efectivă la catedră. Acestea au fost actualizate cu propunerile venite din partea Academiei Române şi din mediul universitar/academic, membri ai grupurilor de lucru pentru elaborarea programelor şcolare pentru învăţământul gimnazial şi a planurilor-cadru pentru învăţământul liceal, propunerile venite din partea partenerilor (ex.: organizaţii ştiinţifice şi profesionale) cu care Ministerul Educaţiei şi Cercetării are protocoale de colaborare.

Conform sursei citate, specialiştii trebuie să ţină cont de mai multe linii directoare:

Programele trebuie să fie mai puţin încărcate şi relevante, fiecare grup de lucru raportându-se la cel puţin 3 modele europene.

Programele trebuie să aibă o legătură logică explicită cu nivelul anterior (gimnaziu) şi potenţial universitar. În acest sens, grupurile de lucru includ specialişti din învăţământul preuniversitar (inclusiv specialişti care au lucrat la programele pentru învăţământul gimnazial), alături de specialişti din universităţi/mediul academic şi din Academia Română.

Un procent de 25% din timpul dedicat unei discipline trebuie să implice activităţi de consolidare-fixare (inclusiv pentru performanţă), remediale, utilizare a competenţelor dobândite la viaţa cotidiană.

„După elaborarea planurilor-cadru, stabilirea unui conţinut adecvat şi relevant este un factor decisiv pentru însemnătatea studiilor liceale, inclusiv în prevenţia analfabetismului funcţional. Noile linii directoare, derivate din Raportul QX, vor contribui la relevanţa acestui demers. Ulterior, ne vom focaliza pe metode eficiente de predare a acestor conţinuturi şi pe elaborarea de manuale atractive. Aşteptarea este ca, în 4-5 ani, să începem să vedem efecte în creşterea relevanţei sociale a studiilor liceale şi în reducerea analfabetismului funcţional”, a declarat ministrul Daniel David.