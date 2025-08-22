Aur pentru România la Olimpiada de Lingvistică: Ioana-Steliana Barbu, campioană la Taipei

Olimpiada internațională de lingvistică este o competiție cu un profil aparte, care o diferențiază de alte întreceri internaționale pe discipline școlare. Olimpiada propune elevilor puzzle-uri lingvistice din limbi reale, unele obscure, altele cu sisteme complexe de scriere sau de numerotare. Concurenții primesc cinci probleme și au la dispoziție șase ore în care trebuie să descifreze logici străine, fără să fi studiat limbile respective înainte.

În acest an, competiția a reunit 227 de participanți din 43 de țări și teritorii, grupați în 57 de echipe. Subiectele au traversat un spectru fascinant: de la numerele în Dzongkha (limba Bhutanului), la verbele din Kuria sau la structuri psiholingvistice din Kaqchikel, o limbă mayașă.

„Mi-aș dori să contribui la organizarea și popularizarea acestei olimpiade la noi în țară și, desigur, să compun probleme interesante pentru generațiile care vin”, spune ea, după ce a obținut medalia de aur.

O olimpiadă ca aceasta nu antrenează doar memoria sau „trucurile” unei materii, ci formează exact competențele de care depind industriile viitorului: gândire analitică, rigoare, curaj intelectual.