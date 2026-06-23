Avertisment pentru părinți în perioada caniculară. Ce trebuie să știi pentru siguranța copilului tău?

În contextul valului de căldură prognozat de meteorologi și al avertizărilor de temperaturi ridicate cu disconfort termic accentuat, IGSU lansează un apel ferm la responsabilitate.

După ce în Franța, doi copiii cu vârste de 2 și 4 ani au fost găsiți morți în mașină, reprezentanții IGSU trag un semnal de alarmă asupra pericolului major asociat cu temperaturile ridicate. Pompierii vin cu o serie de recomandări.

„Nu lăsați niciodată copiii singuri în autoturism, nici măcar pentru câteva minute. (…) Explicați copiilor pericolul de a rămâne sau de a se juca într-un autoturism”, informează IGSU.

Reprezentanții IGSU i-au îndemnat pe părinți să nu lase cheile în mașină la îndemâna copiilor.

„Reamintim că temperatura din interiorul unui autoturism poate crește rapid la niveluri periculoase pentru viață, chiar și în perioade în care afară nu pare extrem de cald”, atrag atenția reprezentanții IGSU.

În cazul în care văd un copil sau un animal închis într-un autoturism, care se află în pericol, cetățenii sunt îndemnați să sune la 112.