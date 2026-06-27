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Bâlea Lac are zăpadă mai puțină, dar riscul de avalanșe rămâne mare

La Bâlea Lac se înregistrează un paradox aparent: iernile au tot mai puțină zăpadă, dar, cu toate astea, riscurile de avalanșse se mențin la cote ridicate. Specialiștii de la Serviciul Reigonal de Prognoză a Vremii Sibiu explică fenomenul.
Bâlea Lac are zăpadă mai puțină, dar riscul de avalanșe rămâne mare
Luiza Moldovan
27 iun. 2026, 09:33, Social
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Bâlea Lac înregistrează ierni cu tot mai puțină zăpadă, însă riscul de avalanșă rămâne ridicat.

Un raport al Serviciului Regional de Prognoză a Vremii Sibiu arată că, în sezonul rece 2024–2025, stratul de zăpadă a fost cu mult sub valorile climatologice normale, dar au fost consemnate nu mai puțin de 39 de avalanșe, un fenomen care ilustrează efectele tot mai complexe ale schimbărilor climatice în Munții Făgăraș.

Stratul de zăpadă a scăzut cu 1,5 metri

Datele care urmează să fie prezentate în cadrul Colegiului Prefectural al județului arată că grosimea stratului de zăpadă la Bâlea Lac s-a situat, pe aproape întreaga durată a sezonului rece, sub media climatologică.

Cele mai mari abateri au fost înregistrate în lunile martie și aprilie, când diferența față de valorile normale a ajuns la aproximativ 1,5 metri.

39 de avalanșe în sezonul 2024-2025

Potrivit meteorologilor, această evoluție confirmă tendința observată în ultimii ani, aceea că iernile devin mai scurte, iar acumulările de zăpadă sunt tot mai reduse.

Cu toate acestea, raportul evidențiază un paradox: reducerea cantității de zăpadă nu înseamnă automat și diminuarea riscului de avalanșă.

În sezonul 2024–2025 au fost înregistrate 39 de avalanșe, multe dintre ele fiind avalanșe de placă, produse în urma redistribuirii zăpezii de către vânt.

Specialiștii explică faptul că stabilitatea stratului de zăpadă depinde mai puțin de cantitatea totală acumulată și mai mult de modul în care aceasta se depune și de legătura dintre diferitele straturi. Episoadele repetate de vânt puternic au favorizat formarea plăcilor de vânt pe creste și în căldările glaciare, unele dintre cele mai periculoase structuri pentru turiști și alpiniști.

Zona e monitorizată permanent

Din acest motiv, Serviciul Regional de Prognoză a Vremii Sibiu a emis constant buletine nivometeorologice și avertizări privind riscul de avalanșă, chiar și într-un sezon cu un strat de zăpadă mai redus decât în mod obișnuit.

Raportul folosește observațiile de la Bâlea Lac pentru a evidenția transformările produse de schimbările climatice în zona montană.

Evoluția temperaturilor, cantitățile de precipitații, grosimea stratului de zăpadă și producerea avalanșelor sunt monitorizate permanent, iar comparațiile cu mediile climatologice indică o tendință tot mai pronunțată de încălzire.

Meteorologii subliniază că monitorizarea continuă a stratului de zăpadă și a condițiilor meteo rămâne esențială pentru evaluarea riscului de avalanșă.

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