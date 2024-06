Bărbia îl dă de gol pe Putin? Preşedintele rus, acuzat că îşi foloseşte sosiile la diverse evenimente publice

Pe contul de X, fostul Twitter, al lui Anton Geraşcenkko, consilier al ministrului de Interne ucrainean, există un colaj de imagini cu Vladimir Putin.

Este analizată conformaţia bărbiei, în condiţiile în care preşedintele Rusiei fiind bănuit că are mai multe sosii, pe care le trimite la diverse evenimente.

„Care crezi că este cel real?”, întreabă consilierul, marcând cu cerculeţe roşii cele 3 forme pe care le are bărbia şefului de la Kremlin în respectivele instantanee.

Which one do you think is the real one? pic.twitter.com/SV8TVdnUQE