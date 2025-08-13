Elevii români vor beneficia de burse în anul școlar 2025-2026: Schimbări majore în criterii și cuantum

Potrivit proiectului, elevii vor putea primi burse de merit, sociale sau tehnologice, fiecare cu reguli clare de eligibilitate și cuantumuri stabilite.

Tipuri de burse și cuantumuri

În anul școlar 2025-2026, elevii de la cursurile cu frecvență de zi din învățământul preuniversitar de stat vor putea beneficia de:

Bursa de merit – pentru elevii gimnaziali, liceali și profesionali, inclusiv dual, cu un cuantum de 450 lei/lună;

– pentru elevii gimnaziali, liceali și profesionali, inclusiv dual, cu un cuantum de 450 lei/lună; Bursa socială – pentru elevii din învățământul primar, gimnazial, liceal și profesional, inclusiv dual, cu un cuantum de 300 lei/lună;

– pentru elevii din învățământul primar, gimnazial, liceal și profesional, inclusiv dual, cu un cuantum de 300 lei/lună; Bursa tehnologică – pentru elevii din învățământul profesional, inclusiv dual, tot de 300 lei/lună.

Cuantumul burselor poate fi suplimentat prin hotărârea consiliilor de administrație ale unităților școlare, în funcție de fondurile alocate de autoritățile locale sau alte venituri legale.

Criterii de acordare a burselor de merit

Bursele de merit se acordă pentru maximum 15% din elevii fiecărei clase care au medii generale pe anul anterior mai mari sau egale cu 9,00. Pentru clasa a V-a, se iau în calcul mediile pe primele două intervale de cursuri, iar pentru clasa a IX-a, mediile de admitere. În caz de medii egale, se folosesc criterii specifice de departajare stabilite de Consiliul de Administrație și avizate de inspectoratele școlare.

Burse sociale și condiții speciale

Bursa socială se acordă la cerere elevilor proveniți din familii cu venituri reduse, celor cu părinți decedați, elevilor cu dizabilități sau afecțiuni medicale speciale și celor școlarizați în cadrul “Școlii din spital”. Acordarea tuturor burselor este condiționată de prezența la școală și media 10 la purtare, iar absențele nemotivate pot duce la suspendarea bursei pentru luna respectivă.

Bursele tehnologice

Bursele tehnologice vizează stimularea elevilor din învățământul profesional și se acordă la propunerea dirigintelui, fără a fi necesară depunerea unei cereri. Excepție fac elevii care repetă anul din motive medicale.

Prin aceste modificări, bursele școlare 2025-2026 urmăresc atât sprijinirea performanței școlare, cât și prevenirea abandonului, consolidând echitatea în educație și stimularea elevilor merituoși.