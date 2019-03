Bibliotecarul Avram Iancu a terminat pe locul trei ultramaratonul „6633 Arctic Ultra”, cel mai dur maraton din lume | VIDEO

Bibliotecarul Avram Iancu, cunoscut după ce a traversat înot Canalului Mânecii şi a parcurs traseul Dunării de la izvoare şi până la vărsare, a încheiat, sâmbătă, pe locul trei, cel mai dur maraton din lume, „6633 Arctic Ultra”, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Ultramaratonul „6633 Arctic Ultra” ediţia 2019 a fost câştigat de australianul Paul Watkins, în timp ce bibliotecarul Avram Iancu, din Hunedoara, s-a clasat pe locul trei.

„Mi-am dus drumul până la capăt. Până la capătul lumii. Şi deşi am reuşit, nu am niciun merit, e doar îngăduinţă divină. Iar locul 3 obţinut la una dintre cele mai grele curse din lume e doar o răsplată nesperată pentru tot ceea ce am îndurat aici. Dumnezeu să binecuvânteze România", este mesajul postat de Avram Iancu, sâmbată, pe pagina sa de Facebook.

Avram Iancu a luat startul în 6633 Arctic Ultra 2019 de la Eagle Plains, pe 7 martie, la ora locală 10.30.

Anul trecut, bibliotecarul Avram Iancu, din Hunedoara, a reuşit să ajungă la Istanbul, în Turcia, după ce a parcurs înot cei 680 de kilometri, stabilind, astfel, un nou record, după ce reuşise să străbată Dunărea fără costum de neopren.

