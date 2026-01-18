Bihor. Minoră de 14 ani, arestată pentru pornografie infantilă, agresiune sexuală și șantaj

Potrivit anchetatorilor, în luna iulie 2025, minora ar fi produs, deținut și stocat mai multe materiale video cu caracter sexual în care apărea o altă persoană minoră, pe care ulterior le-ar fi pus la dispoziția unei terțe persoane.

În aceeași perioadă, aceasta ar fi constrâns victima, prin amenințări cu publicarea materialelor deja existente, să participe la apeluri video și să execute acte cu caracter sexual, în scopul producerii altor materiale pornografice.

Ulterior, minora ar fi șantajat aceeași persoană vătămată pentru a obține un folos patrimonial injust, respectiv un cont de socializare cu un număr mare de urmăritori, amenințând cu publicarea în mediul online a videoclipurilor realizate.

În cadrul cercetărilor, polițiștii au stabilit că, începând cu luna octombrie 2025, aceasta ar fi deținut în telefonul personal și alte imagini cu minori în ipostaze sexuale.

Expertiza medico-legală a arătat că minora avea discernământ la momentul comiterii faptelor.

Procurorii DIICOT au dispus reținerea acesteia la data de 16 ianuarie 2026, iar judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Bihor a emis ulterior un mandat de arestare preventivă pentru 15 zile.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul jandarmilor din cadrul Grupării Mobile de Jandarmi Ploiești.

Autoritățile precizează că, pe parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile prevăzute de Codul de procedură penală, inclusiv de prezumția de nevinovăție.