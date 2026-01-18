Prima pagină » Social » Bihor. Minoră de 14 ani, arestată pentru pornografie infantilă, agresiune sexuală și șantaj

Bihor. Minoră de 14 ani, arestată pentru pornografie infantilă, agresiune sexuală și șantaj

O minoră de 14 ani a fost reținută de procurorii DIICOT Oradea pentru infracțiuni de pornografie infantilă, agresiune sexuală asupra unui minor și șantaj, au anunțat duminică reprezentanții Poliției Române.
Bihor. Minoră de 14 ani, arestată pentru pornografie infantilă, agresiune sexuală și șantaj
Petre Apostol
18 ian. 2026, 10:38, Social

Potrivit anchetatorilor, în luna iulie 2025, minora ar fi produs, deținut și stocat mai multe materiale video cu caracter sexual în care apărea o altă persoană minoră, pe care ulterior le-ar fi pus la dispoziția unei terțe persoane.

În aceeași perioadă, aceasta ar fi constrâns victima, prin amenințări cu publicarea materialelor deja existente, să participe la apeluri video și să execute acte cu caracter sexual, în scopul producerii altor materiale pornografice.

Ulterior, minora ar fi șantajat aceeași persoană vătămată pentru a obține un folos patrimonial injust, respectiv un cont de socializare cu un număr mare de urmăritori, amenințând cu publicarea în mediul online a videoclipurilor realizate.

În cadrul cercetărilor, polițiștii au stabilit că, începând cu luna octombrie 2025, aceasta ar fi deținut în telefonul personal și alte imagini cu minori în ipostaze sexuale.

Expertiza medico-legală a arătat că minora avea discernământ la momentul comiterii faptelor.

Procurorii DIICOT au dispus reținerea acesteia la data de 16 ianuarie 2026, iar judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Bihor a emis ulterior un mandat de arestare preventivă pentru 15 zile.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul jandarmilor din cadrul Grupării Mobile de Jandarmi Ploiești.

Autoritățile precizează că, pe parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile prevăzute de Codul de procedură penală, inclusiv de prezumția de nevinovăție.

Recomandarea video

„Jaqueline Cristian are un viitor grozav, e o chestiune de timp până la un rezultat mare”, spune pentru G4Media Laura Robson, expert Eurosport
G4Media
Povestea celui mai dur om din Venezuela. I se spune „Pablo Escobar” al Caracasului și fi încercat să-l asasineze pe Marco Rubio
Gandul
Orașele din România în care ninge 6 zile în luna mai, potrivit meteorologilor EaseWeather
Cancan
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Prosport
Religia în școli se predă ilegal, acuză profesorul Emil Moise, cel care a învins în instanță statul și Biserica Ortodoxă Română
Libertatea
Ciorbă de mici. Rețeta ingenioasă românească pe care trebuie să o încerci în 2026
CSID
Medicamente interzise șoferilor: Lista oficială a fost publicată de Ministerul Sănătății
Promotor