Bărbat de 61 de ani, arestat în Mehedinți pentru viol și pornografie infantilă

Procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Mehedinți au dispus reținerea unui bărbat de 61 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de viol asupra unui minor și pornografie infantilă. Potrivit anchetatorilor, în perioada noiembrie- decembrie 2025, inculpatul a determinat o minoră, în vârstă de 16 ani, să se filmeze cu telefonul mobil și să îi transmită imaginile, prin intermediul unei aplicații de mesagerie.

În urmă cu aproximativ două săptămâni, bărbatul ar fi profitat sexual de situația de vulnerabilitate a aceleiași victime, care prezenta o ușoară întârziere mintală și se afla într-o situație socială dificilă. Potrivit anchetatorilor, faptele au fost comise, de asemenea, în scopul producerii de materiale pornografice.

Zeci de materiale ilegale, descoperite de anchetatori

Doar în ultimele trei luni, inculpatul a produs și stocat 26 de fișiere foto și video care conțin imagini cu caracter sexual explicit, atât cu victima de 16 ani, cât și cu un alt minor.

Judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalul Mehedinți a dispus sâmbătă arestarea preventivă a inculpatului pentru o perioadă de 30 de zile.

Dosarul a fost instrumentat împreună cu polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Mehedinți.