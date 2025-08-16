Bistrița Năsăud: Un copil de 2 ani a murit după ce a fost accidentat de tatăl său

Sâmbătă, un copil de doi ani și-a pierdut viața după ce a fost accidentat de tatăl său în timp ce acesta manevra un autoturism, anunță IPJ Bistrița Năsăud.
La fața locului au intervenit polițiștii Compartimentului Rutier Sângeorz-Băi. Autoritățile au susținut că bărbatul, în vârstă de 38 de ani și-a accidentat accidental copilul de 2 ani în timp ce manevra un autoturism.
În ciuda intervenției echipelor medicale, copilul a fost declarat decedat la fața locului.
Tatăl a fost testat negativ cu etilotestul.
Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele tragediei.