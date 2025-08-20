Cad pietre pe Valea Oltului: circa 65.000 de metri pătrați de versant, acoperiți cu plase de protecție

Circa 65.000 de metri pătrați de versant de pe Valea Oltului vor fi acoperiți cu plase de protecție, printr-un proiect major derulat de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) și Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova.

În cadrul acestui proiect se vor monta și bariere de retenție pe sectoare de drum cu risc de cădere a blocurilor mari de rocă pe partea carosabilă.

Acest contract de lucrări este derulat de către CNAIR prin DRDP Craiova, Directia Implementare Proiecte – Serviciul Investitii RK, și vizează, în principal, sporirea condițiilor de siguranță rutieră.