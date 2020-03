Cadouri de 8 martie 2020. De la batistele şi dresurile din timpul bunicilor, la diamante şi flori acum

Totuşi, toată lumea, tineri şi bătrâni, este de acord că vremurile s-au schimbat şi că în prezent cadourile se cumpără în funcţie de posibilităţile financiare şi mai puţin de puterea dragostei.

Într-un parc din Galaţi în care se adună mulţi pensionari subiectul zilei este 8 Martie. În timpul partidelor de table şi şah, bărbaţii vorbesc între ei despre vremurile în care erau tineri şi îşi surprindeau partenerele cu cadouri scumpe. Acum, de abia se mai găsesc bani pentru câteva flori.

"Pe vremea noastră, în anii 70-75 dăruiam un buchet de flori, mie îmi plăceau lalelele, şi un mic cadou: un mărţişor sau un lănţişor de aur sau de argint. Erau bani atunci, nu se ţinea cont. Dar acum, noi, vârstnicii, ne mai limităm la ce avem şi le dăruim copiilor. Soţiei îi dăruiesc acum un buchet de flori şi nu-l mai vrea nici pe ăla, că cică sunt prea scumpe şi trebuie să dăm copiilor. Lor le dăm bani cash şi valută", explică Marian Tăbăcaru.

Pensionarii din parcul gălăţean îşi aduc aminte că, pe vremuri, bărbaţii căutau batiste rare pentru iubitele lor.

„Pe vremea tinereţii mele se dădeau parfumuri, bibelouri, era moda unor batiste mai rare care se găseau mai greu, bluze, ii şi nelipsitele flori. Soţia mea era învăţătoare şi ei îi plăceau trandafiri", îşi aduce aminte Anton Mihalea.

Alţi pensionari din Iaşi le cumpărau iubitelor dresuri şi le invitau în oraş la mici şi bere. În prezent, nu au rămas decât amintirile, iar discuţiile se poartă pe o bancă, în aşteptarea pensiei.

„Pe vremuri mergea un buchet de flori, o pereche de ciorapi, un dres, o cutie cu bomboane de ciocolată, că se găseau. Mergeam la plimbare, la un mic şi o bere. Era foarte frumos, era ziua femeii pe 8 martie şi femeile trebuie respectate. Acum suntem şi la etatea a treia şi petrecem mai mult prin casă, pe bănci, aşteptăm pensia. De 8 Martie am să-i cumpăr trei flori şi o cutie cu bomboane, mai puţin, că e sărăcie", îi completează Ionel Grigorov.

Un bărbat de 70 de ani îşi aduce aminte că de 8 Martie îi lua soţiei inele şi haine. Acum, dragostea se măsoară în flori şi cutii de bomboane de la magazinul din colţul străzii.

"Îmi luam soţia şi mergeam la un restaurant pentru că domnul Bălcescu avea putere de cumpărare pe timpul acela, adică suta de lei. Petreceam o seară frumoasă, cumpăram un mic cadou vestimentar sau un inel ceva, cam asta era pe timpul nostru. Acum, cu guvernanţii actuali, ei nu vor decât să ne omoare pe noi pensionarii, noi suntem cuiul lui pepelea în ochii lor. În condiţiile actuale, i-am cumpărat un pachet de prăjituri bune, o cutie cu bombone şi vom merge la un restaurant pentru o oră, două, să se simtă ele bine", spune Anton Roşca.

Toţi reprezentanţii vârstei a treia sunt conştienţi că vremurile s-au schimbat şi că toate cadourile de pe timpul lor nu mai sunt la modă în prezent.

"S-au schimba valorile cadoului. Înainte de strecurai cu o floare, o batistă, un ruj, acum pretenţiile au crescut. Ceva mai consistent, ceva să fie de aur, să fie şi cu diamante, dacă se poate şi din import... Merită femeia, la câte suportă şi câte sacrificii face, merită. Eu am o vorbă, dacă părinţii sunt sfinţi, tatăl e sfânt, mama e prea sfântă, ca şi Maica Domnului, e dătătoare de viaţă. Aşa că niciun efort nu este prea mare.... pentru oamenii normali", consideră Ioniţă Pricope.

Un tânăr care stă pe o bancă din parcul Copou din Iaşi, îşi aşteaptă prietena cu un trandafir. Recunoaşte că încă nu s-a gândit la cadoul pe care urmează să i-l dăruiască de Ziua Femeii, însă clar, trebuie să fie ceva "extraordinar".

"Oricum o să fie ceva deosebit, extraodinar. E suficient şi un buchet mare de flori de 8 martie, pentru că gestul contează. Eu cred că e o zi care e plină de fericire.", spune tânărul.

Ursuleţii de pluş par să fie în continuare "la modă". Iar tinerii spun că mama e cea care ar trebui să primească mai multă atenţie în această zi.

"Un cadou special am să-i iau. Un ursuleţ sau flori. E ziua în care trebuie să îi arăţi afecţiune iubitei sau mai mult mamei, cred că mai mult mamei.", recunoaşte un alt tânăr din Parcul Copou din Iaşi. .

"Încă nu am nicio idee, niciun fel de idee. Până acum cumpăram flori şi ciocolată, acum încă nu ştiu.", spune un alt adolescent.

Indiferent de vârstă, florile sunt primele la care se gândesc bărbaţii atunci când sunt întrebaţi ce vor oferi de 8 martie.

"De obicei o floare pentru o persoană dragă dăruiam de 8 martie. Cei de vârsta mea îşi aduc aminte cu emoţie de serbările pe care le-am făcut la grădiniţă, în şcoala primară şi primii ghiocei care creşteau în grădina casei îi dăruiam mamei. Flori dăruiam de 8 martie, fiindcă feminismul creşte în floare. Acum tot flori. Societate de consum în ziua de astăzi ne îmbie să facem fel de fel de cadouri mai puţin scumpe, scumpe de tot, cu toate acestea cred că simbolul feminin este floarea", a recunoscut un alt bărbat ieşit la plimbare în Parcul Copou.

Cei mai în vârstă, însă, îşi amintesc şi de gesturi mari făcute de Ziua Femeii.

"Sunt multe amintiri. Aveam şi eu prietene, ca fiecare băiat de vârsta copiilor, a tinerilor. Şi am făcut unele chestii frumoase. Am fost plecat undeva din localitate ca să o felicit pe prietena mea din altă localitate. Am bătut câteva sute de kilometri. Supriza a fost pe măsură, eu aşa zic. Ea aşa a spus că a fost mulţumită", a povestit Adi, un bătrân din Iaşi.

Însă nu toate amintirile sale legate de această zi sunt plăcute.

"Un prieten foarte bun de-ai mei a avut o prietenă în tinereţe, tipa se căsătorise, a plecat din ţară şi i-am spus prietenului meu să îi dea telefon de 8 martie, acum câţiva ani, nu a vrut. «I-am spus, îţi dau telefon peste vreo oră două să văd dacă ai vorbit cu ea» şi nu mi-a mai răspuns, şi nu mi-a răspuns nici a doua zi şi după mi-a dat teleon nevastă-sa că murise. Acum doi ani. Deci, 8 martie pentru mine... De 8 martie ar trebui să sărbătorim că vine primăvara şi renasc speranţele", a povestit bărbatul.

"O carte mai ofeream de 8 martie, dar să ştiţi că e o sărbătoare semi comunistă", spune un alt bătrân din Iaşi.

Ziua Internaţională a femeii se sărbătoreşte din 1975, însă această zi a fost adoptată printr-o rezoluţie a Organizaţiei Naţiunilor Unite în 1977.

