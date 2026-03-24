Campanie de influențare cu personaje AI, prezentate ca polițiști sau jandarmi. DNSC: „Exploatează emoțiile”

DNSC atrage atenția asupra unei campanii de influențare cu micro-targetare la nivelul populației României. În cadrul acestor campanii, personajele sunt generate cu ajutorul instrumentelor de inteligență artificială și sunt prezentate în mod fals drept angajați ai Poliției Române sau a Jandarmeriei Române, pentru a crește credibilitatea conținutului.

„Semnalăm o campanie de influențare cu micro-targetare la nivelul populației României, care exploatează emoțiile și contextul social pentru a testa tipul de conținut la care reacționează rapid și eficient utilizatorii de pe social media din România”, se arată într-un mesaj publicat marți, pe Facebook, de DNSC.

Instituția atrage atenția că aceste postări par adevărate la prima vedere, însă doar testează reacția publicului pentru a calibra mesajele de influențare viitoare.

„Deși la prima vedere postările par să reflecte situații reale, scopul acestora de a testa reacția publicului și de a identifica tipare de comportament online precum și realizarea unei micro-targetări la nivelul populației, pentru a calibra ulterior mesajele de influențare viitoare. Aceste tehnici sunt utilizate și în alte state, pentru a înțelege ce tip de conținut „prinde” la public și pentru a construi în viitor campanii mai eficiente de influențare”, mai precizează reprezentanții DNSC.

Totodată, în aceeași categorie se află și postările privind „medicamente-minune”, care promit vindecări rapide, aplicaţii sau platforme care promit câştiguri financiare nerealiste, postări care sunt menite „să creeze senzațional”.

Într-o astfel de situații, DNSC le recomandă utilizatorilor să nu distribuie conţinut suspect, chiar dacă pare credibil, să verifice sursa informaţiei din canale oficiale și să confirme din mai multe surse independente, dar și să analizeze imaginile cu atenţie.