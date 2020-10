Cardul contactless care te scapă de grija cărţilor de vizită. Folosindu-l faci economii de sute de euro

Dacă te-ai săturat să îţi umpli buzunarele cu cărţi de vizită pentru evenimente, un card le poate înlocui pe toate. Lui Vlad i-a plăcut ideea, mai ales că susţine distanţarea socială, în vreme de coronavirus şi a preferat să îşi înlocuiască teancul de cărţi de vizită cu un mic device pe care are salvate datele lui de business. Le actualizează oricând şi le distribuie contactless, fără să îşi ocupe spaţiul pe telefon cu nicio aplicaţie.

„Reuşeam de fiecare dată să strâng zeci de cărţi de vizită pe care trebuia să le car cu mine acasă, îmi umpleam portofelul şi pe majoritatea le pierdeam”, mărturiseşte Vlad.

Eduard Oneci, fondatorul Cardanti, a explicat cum anume i-a venit ideea de a crea cardul ce înlocuieşte cărţile de vizită.

„Noi am tot mers la evenimente cu celelalte produse ale noastre şi de fiecare dată oamenii cereau cărţi de vizită. Noi nu am printat niciodată cărţi de vizită. Dar lucrând cu tehnologia NFC am zis să luăm un card de PVC cu cip, să-l codăm, să punem datele noastre pe el şi de fiecare dată când ne întâlneam cu cineva şi îi arătam produsul era uimit”, a spus acesta.

Tehnologia NFC îţi permite să transferi o mulţime de date de contact, de la număr de telefon şi adresă de e-mail până la conturile de pe reţelele de socializare.



Cărţile de vizită premium te costă anual între 360 şi 500 de euro. Un card pe care îl foloseşti ani la rând costă maxim 40 de euro.