Care este adevărul din spatele trendului popular „Pui poză cu animalul de companie, iar noi plantăm un copac”? Cum a scăpat de sub control postarea de pe Instagram

În ultimele zile, Instagramul a fost plin de instastory-uri cu animalele de companie ale utilizatorilor. Motivul pentru care fluxul de postări cu prietenii noştri blănoşi a crescut este campania copmaniei Plant A Tree.

Plant A Tree a promis să planteze câte un copac pentru fiecare poză cu animalele de companie pe care le postează utilizatorii de Instagram prin intermediul sticker-ului „Add yours” de la funcţia de instastory.

Nu se aşteptau, însă, ca trendul să devină viral. La puţin timp de la prima postare, deja se strânseseră 4,1 milioane de poze cu animale de companie. La doar 10 minute după ce a creat postarea, Zack Saadioui, omul care a venit cu iniţiativa, a fost forţat să o şteargă după ce a văzut că nu va putea face faţă numărului mare de copaci pe care ar fi trebuit să îi planteze.

„Am crezut că doar o parte mică a urmăritorilor noştri ar face asta, deci în total câteva sute de copaci maxim, dar am observat că nu era cazul. Evident că nu putem să plantăm 4 milioane de copaci, dar vrem să folosim această oportunitate şi atenţie ca să facem bine. Nu eram sigur cum funcţionează postările `Add Yours` şi cât de repede pot creşte. În viitor o să mă documentez mai bine înainte să postez ceva”, a spus Saadioui.

Plant A Tree Co. a primit acuzaţii cum că îşi minte urmăritorii, iar unii dintre utilizatorii de social media au remarcat că în 2019 a avut loc o situaţie similară, când Zack Saadioui a promis să planteze un copac pentru fiecare share pe care îl primea la o postare.

„Înţeleg punctul lor de vedere, pentru că am făcut greşeli neintenţionate în trecut. Am recunoscut greşeala, am oprit postarea şi am spus că e imposibil să plantăm atâta”, a mai adăugat Saadioui.