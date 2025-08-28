Care sunt țările cel mai des vizitate de români în vara anului 2025 și care sunt destinațiile în care au cheltuit cel mai mult

Datele analizate cuprind perioada 1 mai – 25 august 2025 și au arătat faptul că cele mai mari creșteri ale numărului de turiști români, în timpul concediilor de vară din 2025, au fost înregistrate în țări europene, iar pe primele trei locuri s-au situat Regatul Unit (+46%), Republica Moldova (+39%) și Polonia (+26%). Italia (+24%) și Bulgaria (+21%) au completat clasamentul primelor cinci destinații a căror atractivitate a crescut anul acesta.

De asemenea, cele mai mari cheltuieli de vacanță făcute de români s-au înregistrat în Grecia, respectiv 68 de milioane de euro. Pe locul al doilea se află Italia, cu aproape 64 de milioane de euro, urmată de Germania cu 60 milioane de euro.

În total, turiștii români au cheltuit în vacanța de vară peste 500 de milioane de euro, mai mult cu 8% decât anul trecut.

Cine a vizitat România

Aceeași analiză realizată de Revolut arată că România a încasat cei mai mulți bani din concediile făcute de turiștii din Regatul Unit (126 milioane de euro), din Germania (27 milioane de euro) și din Franța (17 milioane de euro). Pe locurile următoare s-au plasat turiștii irlandezi (15 milioane de euro) și cei italieni (14 milioane de euro).