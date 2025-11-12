„Cârnații din topor din Vâlcea”, noul brand protejat al României

Preparatul este una dintre principalele atracții gastronomice pentru vizitatorii județului Vâlcea, care caută gustul autentic al bucătăriei tradiționale românești. Doar producătorii din zona delimitată a județului Vâlcea – localitățile Mihăești, Ocnele Mari, Frâncești, Popești, Roești, Lăpușata și Roșiile – pot fabrica și comercializa produsul sub această denumire, respectând metoda tradițională descrisă în caietul de sarcini.

Anunțul a fost făcut marți de Comisia Europeană, care a inclus produsul „Cârnați din topor din Vâlcea” în Registrul Indicațiilor Geografice Protejate (IGP), confirmându-i astfel statutul de brand autentic al României la nivelul Uniunii Europene.

Afumați cu lemn de fag

Cârnații se remarcă prin textura lor grosieră, dată de tăierea manuală „din topor” a cărnii de porc, proporția echilibrată de carne și grăsime, precum și afumarea naturală cu lemn de fag, fără arome artificiale. Rețeta folosește ingrediente preponderent locale – carne de porc, sare gemă din Ocnele Mari, cimbru uscat, usturoi proaspăt și piper negru – care conferă produsului o aromă intensă, gust ușor sărat și o culoare de chihlimbar.

Rețetă păstrată din generație în generație

Protecția IGP recunoaște legătura strânsă dintre produs și tradițiile gastronomice ale Vâlcii, unde tehnica de preparare s-a transmis din generație în generație. Sarea extrasă local, clima și lemnul de fag folosit la afumare contribuie la gustul specific și la reputația regională a produsului.

„Cârnații din topor din Vâlcea” devin astfel cel de-al 15-lea produs românesc recunoscut și protejat la nivel european, alăturându-se unor denumiri consacrate precum „Magiun de Topoloveni”, „Telemea de Sibiu”, „Salamul de Sibiu” sau „Scrumbia de Dunăre afumată”.

Alături de celebra rețetă de Pleșcoi

Înregistrarea în sistemul european eAmbrosia permite acum consumatorilor din întreaga Uniune să identifice originea autentică a produsului, consolidând totodată brandul agroalimentar al României.

Originari din zona Buzăului, „Cârnații de Pleșcoi” au primit anterior recunoaștere europeană, fiind o delicatesă tradițională. Sunt preparați dintr-un amestec de carne de oaie și vită, la care se adaugă uneori carne de capră, și sunt condimentați cu ardei roșu, usturoi și cimbru – combinație care le oferă un gust unic, intens și ușor picant. Procesul de producție, dus mai departe de fiecare generație, păstrează, de asemenea, metodele tradiționale de tăiere, frământare și afumare naturală, care dau produsului aroma sa distinctivă.