Câți români își sărbătoresc onomastica de Sfântul Dumitru. Ce nume sunt în top și câți poartă prenumele Dumitru

Peste 200.000 de bărbați din România poartă prenumele Dumitru, potrivit datelor publicate de Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor (DGEP), în contextul sărbătorii Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, celebrată pe 26 octombrie.

Conform statisticii pentru anul 2025, 205.171 de persoane purtau prenumele Dumitru. Datele indică o scădere constantă a numărului celor înregistrați cu acest prenume.

Un alt prenume masculin frecvent este Mitică, purtat de 6.600 de persoane în 2026, în scădere față de 6.742 în 2025.

Prenumele Dimitrie este purtat de 6.489 de persoane, în creștere față de 6.326 în 2025.

De asemenea, 1.236 de bărbați poartă prenumele Dima, comparativ cu 1.139 în 2025.

Câte femei își sărbătoresc onomastica de Sfântul Dumitru

Și în cazul femeilor există mai multe prenume asociate sărbătorii din 26 octombrie. Potrivit DGEP, 19.200 de femei poartă prenumele Dumitra, față de 19.884 în 2025.

Prenumele Dumitrița este purtat de 7.520 de persoane, față de 7.534, în 2025.

Alte prenume feminine întâlnite sunt Mița, purtat de 1.664 persoane, Dumitrica, întâlnit la 346 de persoane, și Demetra, purtat de 432 de femei.

Potrivit statisticii pentru 2026, 242 de femei poartă prenumele Dimitra, iar 549 au prenumele Mitica.

Sfântul Dumitru, sărbătorit pe 26 octombrie

Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, cunoscut și ca Izvorâtorul de mir, este sărbătorit în fiecare an pe 26 octombrie. Cu această ocazie, persoanele care poartă prenume asociate cu Dimitrie și Dumitru își sărbătoresc onomastica.

Sfântul Dumitru este considerat patronul păstorilor, ziua lui fiind aceea în care, spune tradiţia, ciobanii află cum va fi iarna. Aceştia îşi aşează cojocul în mijlocul oilor şi aşteaptă să vadă ce oaie se va aşeza pe el. Dacă se va culca o oaie neagră, iarna va fi bună, iar dacă se va culca o oaie albă, anotimpul rece va fi aspru. Un alt mod de a afla cum va fi iarna este acela de a urmări mersul oilor în dimineaţa sărbătorii Sf. Dumitru. Astfel, dacă dimineaţa se va trezi mai întâi o oaie albă, care va pleca spre sud, iarna va fi grea. Dacă se va trezi o oaie neagră şi va pleca spre nord, iarna va fi uşoară.

Ziua Sfântului Dumitru era, pe vremuri, şi o zi a soroacelor. Se terminau învoielile încheiate între stăpânii oilor şi ciobani la San-George, de unde şi zicerea că „la San-George se încaieră câinii, iar la Samedru se sfădesc stăpânii”.

Tot de Sfântul Dumitru, se tocmesc servitorii pentru diverse treburi şi se strică stanele. Ţăranii tund coama căilor până la trei ani, ca să aibă păr frumos.

În anumite zone, oamenii îl cinstesc pe Sfântul Dimitrie ca fiind cel ce a dat oamenilor vinul folosit la Sfânta Împărtăşanie.

Potrivit altor tradiţii, dacă de Sfântul Dumitru este vreme aspră, iarna va fi bună, iar de va fi vreme bună, toamna va fi lungă şi frumoasă. Dacă luna va fi plină şi cerul acoperit de nori, iarna va fi aspră, cu zăpezi mari.