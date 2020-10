Căutătorii-voluntari de TrashOUT, care sesizează „comorile găsite” printr-o aplicaţie, au o misiune de week-end

Acţiunea de identificare a gunoaielor a Platformei 4B are loc, în acest weekend, pe valea Argesului între Lacul Mihailesti (localitatea Buda) şi Sat Colibasi.

Apelul de a găsi cât mai mulţi voluntari a fost publicat de Ionuţ Iordăchescu pe pagina sa de Facebook.

„Daca weekendul asta ramaneti in Bucuresti va rugam sa ne ajutati cautand deseuri pe valea Argesului intre Lacul Mihailesti (localitatea Buda) si Sat Colibasi. Este o zona frumoasa si ne dorim sa fie curatata de gunoaie. Noi am incercat in 2018 sa o curatam dar e foarte mult, muuult prea mult.



Platforma 4B @letsdoitromania va trimite automat la primariile din zona notificarile cu zonele de deseuri marcate prin aplicatia @trashout.ngo .

Multumim si Be Safe #romania #volunteering #bucuresti #doer #cleanup #helpnature #nature #travel #trash #waste”

