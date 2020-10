Caz incredibil. Paul are Covid-19, tuşeşte si face febră, dar medicii îi spun să stea acasă. Nu mai sunt locuri în spitale

Paul Diaconu are 52 de ani, locuieşte în Argeş, şi a fost testat pozitiv cu Covid-19. Tuşeşte şi are febră, dar, cu toate acestea, doctorul care l-a consultat i-a spus că a trecut de perioada critică şi că este capabil să stea la domiciliu.

Nu ştie, însă, ce are de făcut. Singurele explicaţii primite au venit din partea DSP-ului: să nu iasă din casă timp de 14 zile. El crede că nu a fost internat din cauză că nu erau suficiente locuri în spitale, însă nimeni nu i-a confirmat acest lucru. Potrivit Grupului de Comunicare Strategică în prezent judeţul Argeş ocupă un loc cinci în topul nedorit cu cele mai multe infecţii cu virusul SARS-CoV2, 1.083 la număr.

„Alaltăieri mai erau câteva locuri la Maramureş şi la Iaşi. La Caracal se ocupaseră toate. Dumincă noaptea m-am simţit mai rău, am sunat la salvare, m-au dus la triaj, în Piteşti la corturi, şi acolo ne-au făcut analize. La mine au greşit. În loc să mă cheme pe mine să fac computerul tomograf, au încurcat apele şi au chemat pe altcineva. Toată ziua le-am atras atenţia că n-au făcut computerul tomograf”, a spus acesta.

Deşi medicii l-au asigurat că a trecut de perioada critică, Paul Diaconu spune că încă mai are simptome de coronavirus.

„Domnul doctor m-a convins că am trecut de perioada critică, deşi eu încă mai tuşesc şi am febră, dar nu ştiu ce parametri mi-au ieşit ok şi sunt capabil să mă duc la domiciliu. M-a pus să semnez o foaie, ce am semnat era cerere că nu vreau să stau la spital. Nu a fost atât de transparentă treaba. Aseară m-au anunţat că am fost confirmat pozitiv şi cea mai mare neregulă este că îmi spun că anunţ medicul de familie şi DSP Argeş. Deci sunt acasă la domiciliu şi nu ştiu ce măsură trebuie să iau. Soţia poate să plece de acasă, că doar nu e confirmată pozitiv, dar a fost bolnavă”, a mai declarat acesta.