Ce alegi dintre un apartament şi o casă, ambele la 90.000 de euro?

De frica noului val de COVID-19, românii devin mai precuţi şi caută să se mute la casă. Ana a locuit până acum într-un apartament cu două camere din Bucureşti şi s-a gândit că e mai eficient să se mute la casă într-un cartier din nordul Capitalei unde are mai multă libertate.

Acolo s-au construit, pe lângă imobilele deja existente unde locuiesc 10.000 de oameni, alte 600 de vile dintre care peste 50% sunt deja contractate. În plus, locuitorii nu mai duc dorul litoralului, pentru că beneficiază de piscină. Preţurile unui imobil în această zonă variază între 97.000 şi 120.000 de euro. Iar dacă ai deja un apartament, dezvoltatorul imobiliar se ocupă de vânzarea lui pentru tine, cât timp tu te muţi la vilă.

„Beneficiez şi de grădină, am acces la piscină oricând vreau eu, am două locuri de parcare. Am puţin spaţiu şi pentru căţelul meu. La anul chiar intenţionăm să ne mărim şi familia”, a spus Ana Bădescu, unul dintre clienţi.



Dezvoltatatorii spun că acest tip de imobile sunt la mare căutare în rândul românilor.



„Am ales să accelerăm ritmul construcţiei acestor vile pentru că am înregistrat o cerere foarte mare pentru acest produs, mai ales în contextul crizei sanitare. Noi ne adaptăm cumva cererii. Oricine doreşte să-şi vândă un apartament în Bucureşti şi doreşte să se mute aici, noi ne ocupăm de tot ceea ce înseamnă vânzarea acelui apartament”, a explicat Gabriel Voicu, ce dezvoltă cartiere de vile.

Tot mai mulţi români doresc să fie aproape de natură, să se bucure de verdeaţă.

Potrivit Larisei Uruc, broker imobiliar, atunci când sună ca să se intereseze de o locuinţă clienţii „întreabă dacă avem la parter, cu grădină”.