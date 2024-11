Cei mai mulţi turişti pe care îi are România vin din Germania. Ce îi atrage la ţara noastră

Ţara noastră devine magnet pentru multe state. Germania, Italia şi Israel sunt ţările cu cei mai mulţi turişti care aleg România. Ce îi aduce în ţara noastră?

Cei mai mulţi turişti care vin în România sunt nemţi. De ce?

Turiştii vin pentru a vedea zona turistică a Braşovului, Sibiul şi Clujul. Turiştii din Germania vin în România pentru a vizita litoralul pentru că este mult mai aproape de ei. Majoritatea turiştilor provin din rândul saşilor, care vin acasă an de an. La Sibiu are loc anual întâlnirea saşilor unde au fost 10.000-15.000 de saşi. Acelaşi lucru s-a întâmplat şi în Braşov. Cei care au plecat din România şi s-au stabilit în Germania, vin cel ami des înapoi în ţară.

Nemţii nu vin doar ca turişti, ei aleg România şi din alte motive. Care sunt acelea?

Germania este cel mai important partener economic pe care România îl are. Modul în care funcţionează economia Germaniei impactează, de fiecare dată, economia României, în mod direct. Schimburile comerciale au crescut cu 6% anul trecut, la peste 40 de miliarde de euro. România are foarte multe fabrici deschise de către antreprenorii germani. Au fost dezvoltate şi parcuri industriale în care aceştia au investit şi au afaceri prospere.