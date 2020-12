Cel mai mic nivel din ultimii 12 ani pe piaţa neagră a ţigărilor

Conform companiei Novel Research, procentul este în scădere semnificativă faţă de aproape 14%, media înregistrată în 2019.

În noiembrie 2020, comerţul ilegal cu ţigarete se află la 9,2%, în uşoară creştere comparativ cu aproximativ 8%, nivelul înregistrat în perioada martie-iulie şi septembrie a.c..



„Pe parcursul anului 2020 piaţa neagră a scăzut în aproape toate regiunile ţării, comparativ cu 2019. Regiunea nord-est continuă şi în acest an să fie cea mai afectată de comerţul ilegal, deşi se află în scădere cu 8,3 p.p. până la 24,7%. Scăderi semnificative se înregistrează şi în sud vest (10,8 p.p. până la 10,7%), vest (10,6 p.p. până la 8,9%) şi sud-est (6,1 p.p. până la 4,7%). Din punct de vedere al provenienţei produselor de pe piaţa neagră, ponderea „cheap whites” scade cu 8,5 p.p. în 2020 faţă de 2019, până la 46,2%, Moldova şi Serbia rămân relativ constante faţă de anul precedent cu 15,7% respectiv 0,5%, iar Ucraina scade cu 6,4 p.p. până la 5,2%. În schimb, ponderea produselor provenite din Duty Free creşte cu 9,9 p.p. până la 18% ”, a declarat Marian Marcu, director general Novel Research.



„În contextul în care nivelul contrabandei a scăzut cu circa 30% în 2020 faţă de 2019, statul a făcut mai mulţi bani din ţigări. BAT a plătit cu circa 500 de milioane de lei mai mult în primele 9 luni ale lui 2020 faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, depăşind pragul de 7 miliarde de lei, pe fondul eforturilor considerabile ale autorităţilor care, în ciuda pandemiei COVID, au reuşit să întărească controlul frontierelor şi pieţelor şi să ofere astfel o şansă companiilor oneste. În condiţiile în care Strategia Naţională de Apărare a Ţării 2020-2024 recunoaşte contrabanda ca fiind o ameninţare la adresa securităţii naţionale, ne dorim să colaborăm cu autorităţile în vederea elaborării unui plan de acţiuni pe termen mediu şi lung care să stabilizeze nivelul pieţei negre la sub 10% şi în anii care urmează”, a declarat Ileana Dumitru, director juridic şi relaţii publice, British American Tobacco.

„A fost un an extrem de dificil, în care autorităţile au continuat să depisteze cantităţi importante de tigarete ilegale şi să destructureze reţele de crimă organizată. În ultimele săptămâni au fost capturate la Calafat şi Giurgiu peste 13 tone de tutun brut. Peste 110.000 pachete au fost descoperite într-un camion, la Nădlac. Sunt doar o parte a capturilor realizate in urma acţiunilor desfăşurate de autorităţi în ultima parte a anului. Este evident, aşadar, că traficul ilegal continuă, chiar dacă circulaţia este restricţionată. Ca urmare, este necesar ca eforturile de combatere a contrabandei să se desfăşoare la fel de susţinut şi pe viitor, înscrise într-un plan naţional coerent”, a declarat Adrian Pirau, Head of Sales & Operations, Imperial Tobacco Distribution Romania.

La rândul său, directorul general al Direcţiei Generale a Vămilor, Marcel Simion Mutescu, spune că acest nivel anual al pieţei negre, sub 10%, trebuie să devină un punct de reper pentru obiectivele de reducere a contrabandei cu ţigări.

Producătorii de ţigări consideră că, pentru reducerea traficului ilicit, sunt necesare mai multe schimbări legislative pe care, împreună cu autorităţile de aplicare a legii, le-au solicitat fără succes în ultimii ani. Includerea contrabandei în categoria ameninţărilor identificate în Strategia de apărare a ţării ar putea constitui baza pentru aceste modificări care includ reglementarea unitară, pe criteriu cantitativ, a infracţiunii de contrabandă cu ţigarete, precum şi stabilirea unor atribuţii specifice pentru poliţia locală şi jandarmerie, întrucât comerţul ilegal cu ţigarete se desfăşoară aproape nestingherit în zona de competenţă a acestora – pieţe, oboare, staţii de metrou.



Anul trecut, companiile de tutun au virat la bugetul statului circa 3,6 miliarde de euro. În 2020, sectorul tutunului a devenit cel mai solid contribuabil. După estimările Ministerului Finanţelor, taxele plătite până în septembrie, circa 9,8 miliarde lei, au acoperit cheltuielile făcute de stat pentru combaterea pandemiei.