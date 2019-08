Cerbul de aur 2019. Cântăreţul irlandez Ronan Keating a povestit despre experienţa sa "înfricoşătoare" în România

Starul irlandez Ronan Keating, fost membru al trupei Boyzone, a povestit, în timpul recitalului susţinut la cea de-a 19-a ediţie a Festivalului "Cerbul de Aur", despre o experienţă care l-a făcut să se teamă pentru viaţa sa, avută în timp ce se deplasa cu un mic avion de la Bucureşti la Braşov.

În timpul recitalului de aproape o oră pe care l-a susţinut sâmbătă seară pe scena din Piaţa Sfatului din Braşov, după gala de premiere a Festivalului Cerbul de Aur 2019, cântăreţul irlandez şi-a exprimat plăcerea de a cânta în sfârşit în România, unde ar fi trebuit să ajungă încă din 2004, alături de trupa Boyzone, potrivit propriilor spuse.

La un moment dat, Keating a povestit cu mult umor despre experienţa trăită în timp ce se deplasa cu avionul de la Bucureşti la Braşov, tot sâmbătă.

"Băieţii din trupa mea au venit aici ieri (vineri, n.r.), dar au avut nevoie de patru ore şi jumătate să ajungă cu maşina din Bucureşti, aşa că mi-am zis: 'Nu voi face asta'. Am reuşit să găsesc un mic avion şi am zburat astăzi, am ajuns în doar 40 de minute. Dar era un avion mult mai mic decât mi-am imaginat. Cred că nu mi-a mai fost atât de frică în viaţa mea, mai ales atunci când am ajuns deasupra munţilor. A fost magnific, frumos, dar mie mi-a fost frică, m-am temut pentru viaţa mea", a povestit artistul, după ce a interpretat mai multe piese ale trupei Boyzone.

"Am avut un pilot foarte priceput, uimitor şi acesta a făcut un tur. Dar, la un moment dat, a decis să încline avionul într-o parte, astfel încât să am o privelişte mai bună a munţilor. Nu a fost o idee bună", a completat Keating.

"Dar am ajuns aici teafăr şi nevătămat. Aveţi o ţară cu adevărat frumoasă, este magnifică, a fost uimitor să o văd astfel de sus", a mai spus artistul şi a încheiat râzând: "Am avut ochii închişi aproape tot timpul".

Cântăreţ, compozitor, jurat şi antrenor vocal la emisiuni concursuri de talente, Ronan Keating are o carieră impresionantă. A fost lider al trupei Boyzone, cu care a lansat şapte albume de studio şi numeroase hituri şi a vândut 25 de milioane de discuri.

În 2000, a început cariera solo, lansând zece albume, vândute în 20.000 de milioane de exemplare. Single-ul său "When You Say Nothing at All" de pe coloana sonoră a filmului "Notting Hill" a făcut înconjurul lumii şi a ajuns pe primul loc în topurile din mai multe ţări. În Australia este cunoscut şi ca jurat al emisiunilor "X Factor" şi "All Together Now" şi antrenor vocal pentru talent show-ul "The Voice" (2016).

Cea de-a 19-a ediţie a Festivalului "Cerbul de Aur" a debutat joi şi se va încheia duminică seară. Cântăreaţa italiană Eliza G a fost recompensată, sâmbătă seară, cu marele trofeu al concursului de interpretare internaţional din cadrul evenimentului.

Evenimentul este transmis în direct şi în exclusivitate de Televiziunea Română.

