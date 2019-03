Cimitirul din fundul curţii. Un bărbat din Moldova vrea să intre în greva foamei pentru că nu este lăsat să îngroape musulmani în grădină

Liderul comunităţii musulmane din Rediu, judeţul Neamţ, Daniel Cîniparu, încearcă de trei ani să îşi facă un cimitir în grădina din spatele casei din comuna Bâra, acesta anunţând, joi, că intră în greva foamei, deoarece Direcţia de Sănătate Publică nu îi permite.

Preşedintele Asociaţiei Moscheea Maria din satul Rediu, Daniel Cîniparu, care s-a convertit la Islam în urmă cu 13 ani, a anunţat, joi, că va intra în refuz de hrană până când Direcţia de Sănătate Publică Neamţ îi va acorda documentele necesare pentru înfiinţarea cimitirului musulman în spatele grădinii.



„Vreau să intru în greva foamei în situaţia în care cei de la DSP nu se opresc cu abuzul de putere pe care îl fac. Le-am spus că nu o să le mai prezint acele documente, pentru că nu sunt de competenţa lor. Este un abuz de putere din partea lor, DSP-ul nu verifică problemele primăriei, altfel închidem Primăria. În acest moment, nu vreau să le mai duc niciun document, pentru că ei solicită acte care nu sunt de competenţa lor să le verifice. (…) În 20 de zile ar fi trebuit să-mi elibereze acea notificare de asistenţă de sănătate, nu au făcut-o, adică ei de la bun început au încălcat legea. Mi-au răspuns că mai trebuie ceva. De trei ani încerc să obţin această notificare”, a declarat, corespondentului MEDIAFAX, Daniel Cîniparu, preşedintele Asociaţiei Românilor Convertiţi la Islam, care, în urmă cu cinci ani, a construit prima moschee din judeţul Neamţ.

Daniel Cîniparu susţine că a depus dosarul la DSP în urmă cu trei ani. În 2018, în luna septembrie, ar fi achitat o taxă de 300 de lei şi încă nu a primit avizul de care are nevoie.

„S-au uitat peste documente şi au spus «domne`, staţi aşa, că nu vă trebuie aviz», deci la a treia depunere mi-au spus că îmi trebuie notificarea de specialitate. Am întrebat ce trebuie să fac şi au spus că nimic. Numai că trebuie plătită o taxă de 200 de lei, nu de 300 de lei. (...) Practic, de fiecare dată au încercat să găsească o variantă să amâne, să amâne. Toate avizele pe care le-am primit de la alte instituţii aveau valabilitate 12 luni. Nu am altă variantă în afară de greva foamei (…) Un scriitor bun cred că ar putea să facă o parodie grozavă sau o comedie grozavă din tot acest lucru”, a mai declarat liderul comunităţii musulmane din Rediu.

Cimitirul pe care acesta vrea să îl construiască în grădina din spatele casei ar urma să aibă 400 de locuri de veci, aceasta fiind la o mică distanţă de moschee.

„Grădina din spatele casei mele, care este la 100 de metri de moschee, am rupt-o în două, jumătatea dinspre casă am păstrat-o, iar jumătatea cealaltă care merge spre păşunea animalelor am donat-o Asociaţiei pentru Moscheea Maria, practic acea bucată de pământ este proprietatea organizaţiei non-guvernamentale Asociaţia pentru Moscheea Maria, care va administra cimitirul, care este proprietara cimitirului, care administrează moscheea. Vecinii sunt de acord, nu îi interesează, nu este nicio problemă. Singura problemă este că cei de la DSP realmente nu vor să aprobe”, a mai spus Daniel Cîniparu.

În faţa acuzaţiilor, reprezentanţii DSP Neamţ susţin că nu pot elibera acea notificare de care are nevoie Daniel Cîniparu, până când nu vor primi toate documentele solicitate.

„Dânsul este reprezentatul unei Asociaţii pentru Moscheea Maria. Ne-a solicitat că doreşte să-şi facă cimitir la dânsul, islamic. Bineînţeles că, aplicând legea, i-am solicitat şi noi, la rândul nostru, câteva documente prin care să ateste că este proprietar asupra pământului. Ar trebui să aibă un perimetru de protecţie faţă de vecini şi să aibă un aviz notarial de la aceşti vecini. Nu a adus acest document, nu a adus nici PUZ-ul, nu a solicitat PUZ-ul de la primărie, deci dânsul nu a adus aceste lucruri. Ori cedează 100 de metri din terenul lui şi îşi face o suprafaţă mai mică de cimitir, el vrea în jur de 400 de cripte, ori ar trebui să cedeze vecinul 100 de metri. Şi dânsul se pare că dă vina pe noi, e inedită situaţia. Până nu aduce scris la vecini că se respectă perimetrul de protecţie, nu putem să-i dăm. Vor începe procesele între ei şi vom ieşi noi vinovaţi că i-am dat", a declarat, pentru corespondentul MEDIAFAX, Mirela Grădinaru, purtătorul de cuvânt al DSP Neamţ.

Primarul comunei Bâra susţine că nu ar fi deranjat dacă s-ar înfiinţa acest cimitir, dar să fie respectată legea.

„Am avut o discuţie cu dumnealui. Problema am înţeles că este la Direcţia de Sănătate Publică, nu la nivel de primărie. Şi-a cumpărat o suprafaţă de teren şi dânsul acum umblă după documente ca să-şi facă cimitir. Trebuie să-şi obţină aviz şi documentele care sunt cerute de legislaţie. E la marginea unui sat din comună”, a declarat, la rândul său, Dănuţ Petraru, primarul comunei Bâra.

