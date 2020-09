Asociaţia Blondie a organizat al 15-lea zbor privat pentru transportul copiilor bolnavi.

Pentru că au o inimă fragilă, bebeluşii David, Rafael şi Jasmina au zburat către Milano pentru a urma intervenţii chirurgicale, iar Simon şi Matei, alţi doi bebeluşi de doar 7 şi 4 luni, au fost aduşi în ţară după ce au fost operaţi cu succes.

„Am dus la Milano trei bebeluşi, care au malformaţii cardiace grave, care erau aşteptati pentru intervenţiile chirurgicale care urmează să corecteze malformaţiile şi am adus alţi doi bebeluşi”, a declarat Elena Tiu, reprezentant al Asociaţiei Blondie.

Toţi cei cinci copii au sub un an, iar cel mai mic are 11 zile.