Cinci oameni de afaceri reținuți în dosarul de evaziune fiscală cu mașini second hand cu un prejudiciu de aproape 100 de milioane de lei, a anunțat joi Direcția Națională Anticorupție.

Potrivit unui comunicat al DNA, procurorii au decis reținerea pentru 24 de ore a cinci inculpați: B.G, B.A., N.G., B.D. și H.G., administratori sau reprezentanți de fieme, fiecare pentru comiterea infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată.

De asemenea, s-a dispus măsura controlului judiciar pentru o durată de 60 de zile față de Beleca Elena-Liliana, inspector superior în cadrul Administrației Județene a Finanțelor Publice Iași, pentru comiterea infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, și față de două persoane fizice, fără calitate specială, pentru comiterea infracțiunii de evaziune fiscală.

Conform procurorilor, în perioada 2021 – ianuarie 2025 ar fi fost creată o schemă de fraudare care a implicat mai multe firme interconectate ce desfășoară activități de comerț cu autoturisme de lux „second-hand” achiziționate din țări UE, având ca scop final sustragerea de la plata obligațiilor fiscale datorate bugetului de stat.

Prejudiciul este estimat la suma de 96.131.255 lei

Mecanismele frauduloase ar fi presupus evidențierea, în actele contabile și în documentele legale ale firmelor implicate, a unor operațiuni fictive și cheltuieli care nu ar fi avut la bază operațiuni reale, în baza unor documente justificative emise în numele acelor societăți sau având ca beneficiari scriptici acele societăți, precum și crearea unor circuite de tranzacționare de tip carusel, respectiv interpunerea, în mod artificial, a unor societăți (de tip “bidon”) în achizițiile de autoturisme din spațiul comunitar, în regim de taxare inversă, efectuate de societățile beneficiare final.

Cele 11 firme implicate au acționat pe două paliere

societăți care funcționează la vedere și care intrau direct în relații cu clienții, preluau comenzile de autoturisme de la aceștia, derulau procedurile de achiziție a bunurilor din spațiul intracomunitar, coordonau operațiunile de logistică, efectuau formalitățile prealabile înmatriculării – atunci când era cazul, și vindeau bunurile direct către clienți, justificând proveniența mărfurilor cu achiziții de la firmele de tip „bidon”.

societăți de tip „bidon” care erau interpuse în mod artificial în diferite tranzacții comerciale, astfel încât, în baza documentelor justificative emise în numele acestora, societățile care erau beneficiare reale ale mecanismului înregistrau cheltuieli și deduceau TVA aferentă achizițiilor de autoturisme, iar TVA datorată era compensată din alte relații comerciale.

Obligații fiscale minime

Din probele administrate a reieșit că unele societăți beneficiare ar fi transferat către firmele de tip „bidon” întreaga valoare a autoturismelor menționată în facturile înregistrate, după care către furnizorul extern s-ar fi plătit valoarea reală, fără TVA, diferența fiind retrasă în numerar și împărățită între reprezentanții societăților implicate.

„În final, obligațiile fiscale datorate și efectiv plătite statului de către societățile implicate ar fi fost minime și la valori stabilite de inculpați, astfel încât să simuleze totuși o activitate profitabilă, pentru evita controale din partea organelor fiscale. În acest context, inculpata Beleca Elena – Liliana, în calitatea menționată, deși ar fi avut reprezentarea derulării, prin intermediul societăților controlate de inculpații menționați, a unor fraude fiscale, cu ocazia verificărilor derulate sau pe care le-ar fi inițiat, nu a urmărit elucidarea acestor aspecte, ci ar fi încercat să ascundă neregulile identificate”, arată procurorii.

Măsuri asiguratorii asupra bunurilor imobile

În perioada august 2024 – decembrie 2024, bănuind că organele fiscale pe care nu le putea influența ar fi intenționat să efectueze inventare la societățile pe care le administrează, inculpatul H.G., împreună cu alți inculpați, ar fi recurs la procurarea, fără documente justificative, a unor stocuri din resturi / rebuturi de piele, încălțăminte greu vandabilă, de o calitate îndoielnică și de valoarea redusă, care să fie folosite pentru crearea aparenței de realitate a unor operațiuni derulate în anii anteriori, iar pentru a nu putea fi verificate de organele de control, ar fi transportat stocurile de produse inclusiv în Spania, fiind depozitate pe teritoriul acestui stat, la o societate controlată de inculpatul B.G..

În vederea recuperării prejudiciului, în cauză s-au instituit măsuri asigurătorii asupra unor case, apartamente, terenuri în valoare de 31 milioane de lei, asupra a peste 50 de autoturisme de lux și a unor sume de bani găsite la percheziții, respectiv 307.000 euro, 431.000 lei, 75.000 USD și 2500 lire sterline.

Joi, cei cinci inculpați sunt prezentați Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Gândul a anunțat încă de joi dimineață, că, potrivit unor surse, patronul Automobile Leasing, Gigi Bracaci, a fost reținuți pentru 24 de ore, cu propunere de arestare pentru 30 zile, împreună cu Haulica Gabriel, Andreas Bracaci, Necoara Gabriel, Butcovan Dorel, sub acuzația de evaziune și complicitate la evaziune.

Elena Beleca, Florin Brânză și Raul Bogdan Butcovan sunt cercetați sub măsura controlului judiciar pentru aceleași acuzații.