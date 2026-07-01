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CMSR și Ministerul Finanțelor au semnat un protocol privind publicitatea serviciilor stomatologice

Colegiul Medicilor Stomatologi din România și Ministerul Finanțelor au semnat un protocol de colaborare pentru promovarea unei publicități responsabile în domeniul serviciilor stomatologice și prevenirea practicilor publicitare neconforme.
CMSR și Ministerul Finanțelor au semnat un protocol privind publicitatea serviciilor stomatologice
Facebook/CMSR
Luiza Moldovan
01 iul. 2026, 11:55, Social
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Colegiul Medicilor Stomatologi din România (CMSR) și Ministerul Finanțelor au semnat un protocol de colaborare pentru promovarea unei comunicări etice și responsabile în domeniul serviciilor medicale stomatologice, care prevede schimburi de informații, consultări și acțiuni comune de informare pentru prevenirea practicilor publicitare neconforme.

Potrivit unui comunicat al CMSR, protocolul, semnat marți, creează un cadru de cooperare interinstituțională prin care cele două instituții vor putea realiza schimburi de informații, consultări reciproce, întâlniri de lucru și acțiuni comune de informare dedicate medicilor stomatologi, în vederea respectării legislației privind publicitatea serviciilor medicale stomatologice.

Țintele protocolului

Conform sursei citate, CMSR va analiza aspectele care țin de exercitarea profesiei, deontologia profesională și respectarea Codului deontologic, în timp ce Ministerul Finanțelor, prin structurile competente, va putea analiza cazurile care intră sub incidența legislației privind publicitatea înșelătoare și publicitatea comparativă.

„Prin acest protocol, CMSR consolidează dialogul instituțional cu Ministerul Finanțelor și vine în sprijinul comunității profesionale, asigurând expertiza necesară pentru ca situațiile care privesc publicitatea serviciilor stomatologice să fie analizate ținând cont de specificul medicinei dentare”, a declarat președintele CMSR, Florin Lăzărescu.

Publicitate cu reguli clare

Acesta a adăugat că obiectivul este promovarea informării corecte și a conformării voluntare, în beneficiul pacienților și al profesiei.

La rândul său, secretarul de stat în Ministerul Finanțelor, Mihai Diaconu, a afirmat că publicitatea în domeniul serviciilor medicale trebuie să respecte reguli clare, astfel încât informațiile transmise publicului să fie corecte și să nu creeze așteptări nerealiste.

Va contribui la o mai bună înțelegere a specificului profesiei de medic stomatolog

El a spus că protocolul va contribui la o mai bună înțelegere a specificului profesiei de medic stomatolog în analiza situațiilor care pot intra sub incidența legislației privind publicitatea înșelătoare sau comparativă.

CMSR precizează că protocolul face parte din demersurile de consolidare a cadrului profesional privind publicitatea în stomatologie, după adoptarea noului Cod deontologic și publicarea Ghidului de bune practici privind publicitatea medicilor stomatologi.

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