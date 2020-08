Coadă la îmbolnăvire. Cozi la Casa de Pensii

Zi de zi se formează cozi la casa de Pensii. Mulţi români şi-au pierdut răbdarea aşteptând, aşa că au început să se ia la ceartă cu paznicii.

„Trebuie să stăm la rând, civilizat, dar nu se păstrează distanţa. Bodyguarzii ăştia nu respectă legea. Ei să spună: păstraţi distanţa. Ce să facem? Să ne luăm la bătaie afară? Oamenii sunt foarte răi. Ajungem să ne batem aici”, s-a plâns o pensionară ce stătea la coadă.

Un bărbat ce aştepta la rândul său la coadă a declarat că birocraţia îi dă bătăi de cap. Chiar dacă există posibilitatea de a depune documente online, autorităţile cer oamenilor să prezinte originalul.

„Am depus online şi acum vrea originale. Dacă nu duc originale, o să întârzie pensia şi nu avem ce mânca. Aşa vrea statul român. Stau la coadă de 45 de minute. Şi încă nu am intrat. Plus înghesuiala asta, care nu e bună de nimic. Că dacă păstrezi distanţa acolo, acolo rămân. Şi toată lumea intră”, a declarat acesta.



„Şi ieri am stat. Nu am apucat, când am intrat mi s-a spus că îmi trebuie o cerere, acum stau să iau iarăşi coada. M-am învoit şi ieri de la serviciu, şi astăzi”, a mai spus el.



Pentru a depune o simplă cerere, unele persoane au aşteptat la coadă chiar şi două ore. Unii dintre ei au stat chiar şi în ploaie.

Reprezentanţii Casei de Pensii reamintesc că există varianta ca oamenii să trimită documente pe mail

„Sunt foarte mulţi pensionari care lucrează după pensionare şi vin să depună cerere de recalculare. Sunt persoane care au contract de asigurare socială şi vin să plătească, adică nu aleg alte forme de plată, cu toate că există”, a spus Pavel Sile, director executiv la Casa Judeţeană de Pensii.



Acesta se plânge că oamenii nu vin în număr mare şi nu respectă regulile de distanţare socială.

„De luni, de când am început relaţiile cu publicul în stradă se formează o coadă de 30-50 de persoane. Chiar şi 100 am avut luni. În momentul în care îi distanţăm, în următoarele 2-3 minute se regrupează”, a declarat Pavel Sile.