Comandantul Brigăzii Multinaționale din Europa de Sud-Est, vizită în România

Oficialul a fost primit la sediul MApN de Secretarul de stat pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale, Sorin-Dan Moldovan.

În cadrul întrevederii, cei doi oficiali ai armatei au discutat despre importanța inițiativei „Procesul reuniunilor miniștrilor apărării din Europa de Sud-Est” (SEDM) în consolidarea securității și stabilității regionale.

În cadrul vizitei generatului de brigadă Bilbil Bitri, în România, Secretarul de stat Sorin-Dan Moldovan i-a mulțumit pentru cooperarea avută pe timpul deținerii de către România a președinției rotaționale a SEDM, în perioada 2023-2025.

La rândul său, generalul de brigadă Bilbil Bitri a mulțumit României pentru colaborare, în vcadrul brigadei multinaționale, dar și efortul depus pentru avansarea proiectelor de cooperare în domeniul apărării și al instruirii în comun.

În cadrul discuției a fost evidențiat rolul SEEBRIG în cadrul cooperării militare dintre statele membre, dar și dezvoltarea dezvoltarea capacităților operaționale în cadrul inițiativei, informează MApN.

Din Brigada Națională din Europa de Sud-Est (SEERBRIG) fac parte Albania, Bulgaria, Grecia, Italia, Macedonia de Nord, România și Turcia.

Această brigadă multinațională are scopul de a menține securitatea regională prin contribușia la prevenirea conflictelor, misiuni de menținere a păcii sub mandat ONU sau OSCE, dar și operațiuni operațiuni sub comanda NATO sau UE.