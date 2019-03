Comisar european: UE trece prin provocări, trebuie să investim masiv în educaţie, în inovare/ Ministrul Comunicaţiilor: România, un specialist în domeniul IT

Comisarul european pentru economia şi societatea digitală, Mariya Gabriel, susţine că UE trece printr-o serie provocări, neavând platforme digitale suficiente, astfel încât trebuie să investească masiv în educaţie, în abilităţi, în inovare, soluţiile fiind investiţiile în cercetare.

Mariya Gabriel a declarat, joi, la Cluj-Napoca, la Startup Europe Summit, că în anul 2015 investiţiile europene în cercetare şi dezvoltare s-au ridicat la doar 2/3 din ceea ce s-a întâmplat în SUA.

”UE trece prin provocări, nu avem platforme digitale suficiente, trebuie să investim masiv în educaţie, în abilităţi, în inovare şi în securitate, în dezvoltare durabilă şi să înfruntăm realitatea. Europa este, încă, în urmă în multe domenii, din cauza unei subfinanţări în investiţii şi în cercetare. În 2015, investiţiile europene în cercetare şi dezvoltare s-au ridicat la doar 2/3 din ceea ce s-a întâmplat în SUA. Ne lipseşte politica industrială la nivelul continentului, avem o situaţie geopolitică în care câştigătorul ia totul şi ne compromite capacitatea de a ne promova valorile. Asistăm la creşterea populismului şi radicalismului, dar un lucru este clar, niciuna din aceste provocări nu va fi depăşită dacă nu reuşim să cream un ecosistem de startup-uri solid”, a spus Gabriel.

Aceasta explicat că, în UE, finanţarea start-up-urilor este insuficientă, nefiind suficient de sprijinită public, iar fondurile de pensii sunt aproape absente din capitalul de pe piaţa europeană.

”Situaţia din Europa este cu 3% mai puţin faţă de 52% în SUA şi 32% în China, programul Startup Nation se dezvoltă la viteze diferite în Europa, lucru care trebuie îmbunătăţit. (…) Finanţarea este elementul cheie, la nivel european suntem ghidaţi de piaţa de capital din SUA, de trei ori mai mare decât cea europeană, China reprezintă 75% din investiţiile private din inteligenţa artificială. 70% din investiţiile în startup-uri în Europa sunt în 5 ţări – Marea Britanie, Franţa, Germania, Suedia şi Spania, deci nu doar că UE nu investeşte destul, ci există şi o diviziune importantă în cadrul UE”, a menţionat Mariya Gabriel.

Aceasta a subliniat că mesajul său este foarte clar, considerând că a venit momentul mobilizării.

”Vă amintiţi acele situaţii din primul război, recrutările din primul război mondial. Mesajul meu este că vă doresc pentru viitorul Europei, am nevoie de dvs. pentru leadership tehnologic, valori şi o Europă mai puternică”, a menţionat comisarul european.

Mariya Gabriel este de părere că antreprenorii europeni trebuie să îşi întărească, atât cât se poate, cultura riscului, precizând că în vremurile prezente investiţii doar în proiecte cu risc scăzut înseamnă excluderea din noile tehnologii, cum este inteligenţa artificială, înseamnă să fii în afara cursei globale digitale.

”Asta înseamnă că trebuie să devină o prioritate. Trebuie să promovăm o cultură în care riscul este o valoare pozitivă, în care eşecul este doar un pas care ne poate duce la succes, în care capitalurile, instituţiile publice nu văd riscul ca un pericol care trebuie evitat, ci ca o oportunitate care trebuie îmblânzită şi de care trebuie profitat. (…) Îndrăzniţi să visaţi, să vă alăturaţi unui startup, îndrăzniţi să eşuaţi şi să învăţaţi. Elementul cheie în Europa în era digitală sunt valorile fundamentale, protecţia datelor private fiind doar un început, e nevoie să ne creăm o lume liberă în inteligenţa artificială, să consolidăm încrederea între utilizatori. Trebuie să facem un avantaj competitiv din abordarea bazată pe valori pentru startup-urile europene”, a mai spus Gabriel.

Comisarul european a subliniat că îşi doreşte asocierea mai rapidă a companiilor europene şi a startup-urilor mediului legislativ, pentru a crea ecosisteme în care să existe seturi de regulamente clare în colaborare cu actorii din domeniul digital, astfel încât să fie găsite soluţii tehnologice care să transfere valorile europene în lumea digitală.

Petrescu: România, specialist în domeniul IT, a doua ţară din Europa în termeni de studenţi la IT

Ministrul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, Alexandru Petrescu,consideră că România se află pe cel mai solid pilon în privinţa noilor tehnologii, în condiţiile în care este un specialist în domeniul IT, a doua ţară din Europa în termeni de studenţi la IT şi de femei care sunt implicate în domeniul IT.



Alexandru Petrescu a declarat, joi, la Cluj-Napoca, la Startup Europe Summit 2019, că agenda preşedinţiei României la Consiliul UE din ultimele trei luni a fost cu precădere orientată spre tehnologie, către promovarea investiţiilor.

“Suntem la jumătatea perioadei de când România a preluat preşedinţia Consiliului European, iar acesta este unul dintre cele mai importante momente europene din domeniul tehnologiei. Agenda noastră din ultimele trei luni a fost cu precădere orientată spre tehnologie, către promovarea investiţiilor, spre prioritizare, pentru a reduce diferenţele dintre UE şi alte economii de pe glob. (...) Cred că ceea ce a reuşit Clujul şi ceea ce România face, încetul cu încetul, este să pună patru piloni pe masa discuţiei: primul, economia digitală, economică, prin care putem crea antreprenoriat şi un mediu de afaceri propice. Aceşti piloni sunt administraţie corespunzătoare, care să dorească să lucreze pentru reducerea birocraţiei şi pentru a avea un Cod fiscal pe înţelesul tuturor şi o legislaţie a licitaţiilor. Apoi dezvoltarea în business de front-line, apoi capital disponibil, cu toţii trebuie să scădem finanţările excesive şi să îmbunătăţim apetitul pentru inovatorii de business şi, nu în ultimul rând, forţa de muncă. Trebuie să spun că România se află pe cel mai solid pilon aici, pentru că este un specialist în domeniul IT, este a doua ţară din Europa în termeni de studenţi la IT, de femei care sunt implicate în IT”, a spus Petrescu.

Potrivit acestuia, 99 % din economia europeană este deţinută de IMM-uri, care produc locuri de muncă în UE, multe dintre acestea fiind în proces de refacere de pe urma crizei din perioada 2007-2010.

”Anul trecut a crescut şi nivelul de angajare şi se aşteaptă să crească şi în acest an cu 1,9%. Dar trebuie să acordăm o deosebită atenţia acestui subiect: start-up-urile”, a arătat ministrul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale.

Ministrul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale participă, joi, la Cluj-Napoca, la Startup Europe Summit 2019, conferinţa Comisiei Europene privind Startup-urile tehnologice, organizată în parteneriat cu Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale şi Primăria Cluj-Napoca. La eveniment mai sunt prezenţi comisarul european pentru economia şi societatea digital, Mariya Gabriel, şi primarul Emil Boc.

Acest summit dedicat startup-urilor, a cărui temă este ”Digital Single Market”, are loc pentru primadată în Romania şi face parte din calendarul manifestărilor organizate în România în contextul preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene.

