Comunismul a devenit cool pe TikTok: Propaganda care a strâns 130 de milioane de vizualizări și alarmează experții

Conform unei analize IICCMER datată 24 noiembrie, platforma a devenit un vector principal pentru a viraliza comunismul. Acest lucru a fost posibil prin intermediul unor clipuri viralizate în mod artificial. Conform Digi24, aceste materiale video îl portretizează pe Nicolae Ceaușescu ca fiind un „conducător autentic”, reînvie mituri asociate regimului comunist și laudă realizări iluzorii. Toate materialele au fost prezentate într-un format vizual adaptat generației tinere.

Daniel Șandru, președintele executiv al IICCMER, subliniază gravitatea situației, calificând-o drept „o amenințare reală”. Din acest motiv el a solicitat măsuri prompte și coordonate pentru a contracara această formă de manipulare a tinerilor.

Metoda de operare: Conturi vechi, mesaje noi

Studiul relevă o metodă de operare specifică: numeroase conturi implicate în diseminarea propagandei au fost înființate încă din 2017. Inițial, acestea au publicat conținut neutru și emoțional (clipuri cu animale, imagini cu impact sentimental) pentru a-și construi o bază de urmăritori și a câștiga credibilitate.

Ulterior, profilul acestor pagini a fost modificat pentru a promova mesaje pro-comuniste. Anul 2023 a marcat o intensificare a activității, cu un vârf în preajma perioadelor electorale, menținând un ritm constant de una sau două postări zilnice pentru a maximiza vizibilitatea.

Comunismul ambalat în tehnici de manipulare

IICCMER a identificat două tehnici principale de manipulare utilizate în aceste campanii:

Obiectivitatea simulată : Mesajele sunt ambalate ca informații neutre, adesea însoțite de îndemnuri precum „trageți singuri concluziile”. Această tactică este menită să slăbească vigilența critică a audienței, creând iluzia că opinia este formată în mod independent.

: Mesajele sunt ambalate ca informații neutre, adesea însoțite de îndemnuri precum „trageți singuri concluziile”. Această tactică este menită să slăbească vigilența critică a audienței, creând iluzia că opinia este formată în mod independent. Ambalajul estetic modern: Conținutul propagandistic este prezentat într-o formă atrăgătoare pentru tineri, folosind muzică antrenantă, elemente grafice dinamice și culori vii. Astfel, ideologia este transformată într-un produs de consum media „cool”, ușor de asimilat și distribuit mai departe.

În concluzie, IICCMER avertizează că revigorarea nostalgiei totalitare reprezintă un pericol major. Acesta vizează în special tinerii, o categorie demografică expusă constant acestor narative distorsionate. Instituția face un apel la o reacție la nivel național, care să includă atât monitorizarea și dezmembrarea rețelelor de troli și boți, cât și dezvoltarea unor campanii de conștientizare și informare, special concepute pentru publicul activ pe platformele de conținut video.