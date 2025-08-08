Controale masive la metrou, anunțate de ministrul Transporturilor. „Avem toleranță zero față de abateri”

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Autoritatea de Siguranță Feroviară Română (ASFR), împreună cu Inspectoratul Teritorial de Muncă București desfășoară acțiuni ample de verificare a siguranței trenurilor de metrou pentru călători, informează ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, pe pagina oficială de Facebook a ministerului de resort.

„Siguranța călătorilor rămâne prioritatea noastră!

La această oră, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și Autoritatea de Siguranță Feroviară Română (ASFR), desfășoară, împreună cu Inspectoratul Teritorial de Muncă București, o amplă acțiune comună de inspecție la Metrorex SA.

În acțiune sunt angrenați reprezentanți ai Corpului de Control de la nivelul MTI, 24 de inspectori de stat de la ASFR și 6 inspectori se la ITM București.

Echipele mixte verifică, direct pe teren, modul în care sunt respectate normele și cerințele legale privind:

Siguranța și exploatarea trenurilor de metrou;

Întreținerea și repararea vehiculelor feroviare;

Respectarea regulilor de muncă și instruirea profesională a personalului;

Gestionarea incidentelor și îndeplinirea obligațiilor prevăzute de legislația în vigoare.

Transportul cu metroul trebuie să fie nu doar rapid și eficient, ci și sigur. Această acțiune comună cu ITM București arată că avem toleranță zero față de abaterile care pot pune în pericol siguranța călătorilor și a personalului”, scrie Șerban pe Facebook.

Ministrul a dat asigurări că va face publice toate informațiile care țin de interesul public, rezultate de pe urma controalelor:

„După finalizarea verificărilor și analizarea documentelor, inclusiv a modului de respectare a dispozițiilor legale, vom face publice toate concluziile care se încadrează în categoria informațiilor de interes public.

Siguranță, responsabilitate, respect pentru călători – acestea sunt standardele pe care le urmărim zi de zi”, a scris acesta.