Copilul tău a rămas în urmă un an cu materia, din cauza orelor online? S-ar putea să piardă 70.000 de euro de-a lungul vieţii profesionale

Anteprenor, matematician şi cofondator al companiei Bitdifender, Măriuca Talpeş încearcă de ani de zile să vadă educaţia din România prin alţi ochi. Şcoala online nu a făcut decât să adâncească problemele sistemului. La un calcul simplu, Măriuca ne pune faţă în faţă cu o realitate dureroasă: elevii români care au făcut ore online pe genunchi vor avea un salariu mai mic de-a lungul vieţii profesionale.



„Un an şcolar calculat pentru veniturile din ţara noastră i-ar aduce în plus (unui elev n.red.), respectiv, în minus dacă nu face acest an şcolar, 70.000 de euro de-a lungul vieţii lui. Un copil care ajunge să abandoneze şcoala va aduce costuri sociale pentru ţara respectivă, în jur de un million de euro de-a lungul vieţii. Accesul la job pentru aceşti copii care abandonează şcoala este cam 1 la 10”, a spus Măriuca talpeş.

Preşedintele Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP), Şerban Iosifescu, ne-a explicat că este nevoie urgentă de investiţie în educaţie remedială. Adică, recuperarea materiei pentru elevii care nu au putut ţine pasul cu şcoala online.