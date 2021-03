COVID-19: Harta zonelor de risc din România. Alte două judeţe intră în scenariul roşu. 17 judeţe, în zona verde

În scenariul roşu se află Bucureştiul, cu 4,24 cazuri la mie şi judeţele Alba, cu o incidenţă de 3,03 cazuri de infectări cu Sars-CoV-2 la mia de locuitori, Braşov - 4,11, Cluj - 3,83, Constanţa - 3,02, Hunedoara - 3,43, Ilfov - 4,85 şi Timiş, 5,86.

Cele mai multe cazuri noi - 783 - au fost înregistrate în Bucureşti, urmat de Timiş, cu 411 cazuri noi.

CITEŞTE AICI: Carantină degeaba? Rata de infectare a crescut în Timişoara, după o săptămână de carantină, de la 7,49 la 7,97

Alte 16 judeţe se regăsesc în zona galbenă, cele mai ridicate rate de infectare fiind în Sălaj şi Giurgiu.

De asemenea, 17 judeţe se află în zona verde, cele mai mici rate de infectare înregistrându-se în Harghita şi Buzău.

Ultimul bilanţ COVID-19, publicat de autorităţi marţi, 16 martie 2021, poate fi consultat pe Mediafax.ro.

Un an de pandemie. „Ne aflăm într-o situaţie cu care omenirea nu s-a mai confruntat în istoria recentă”, spunea Klaus Iohannis în urmă cu un an, în discursul care anunţa instituirea stării de urgenţă. Între timp, ne îndreptăm spre un milion de români infectaţi şi peste 21.500 de decese, dar am câştigat speranţă.