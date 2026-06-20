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Crimă în Giurgiu: un bărbat a fost înjunghiat în gât. Suspectul este audiat de procurori

Un incident violent s-a produs sâmbătă, în localitatea Bălănoaia, județul Giurgiu, unde un bărbat a fost înjunghiat în zona gâtului, în urma unui conflict cu o persoană localitate. Victima a decedat, iar polițiștii au deschis un dosar penal pentru omor.
Crimă în Giurgiu: un bărbat a fost înjunghiat în gât. Suspectul este audiat de procurori
Mediafax Foto Imagine cu caracter ilustrativ
Gabriel Pecheanu
20 iun. 2026, 18:58, Social
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Potrivit informațiilor transmise de autorități, la ora 16:10, Poliția municipiului Giurgiu a fost sesizată prin apel 112 de un bărbat de 72 de ani, din Bălănoaia, care a anunțat că o persoană ar fi fost atacată cu un cuțit în zona gâtului.

La fața locului s-a deplasat o echipă operativă.

Din primele cercetări: atac între doi bărbați de 55 de ani

Ancheta preliminară a arătat că victima, un bărbat de 55 de ani din localitate, ar fi fost înjunghiată în zona gâtului de un alt bărbat, tot în vârstă de 55 de ani, din Bălănoaia.

În urma agresiunii, victima a decedat.

Dosar penal pentru omor

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de omor, iar cercetările sunt desfășurate sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu.

Suspectul a fost identificat și urmează să fie condus la sediul Parchetului pentru audieri.

Ancheta este în desfășurare

Autoritățile continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs incidentul și motivul conflictului care a dus la tragedie.

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