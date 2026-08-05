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Un polițist din Caransebeș este obligat de instanță să poarte brățară de monitorizare electronică

Tribunalul Caraș-Severin a emis un ordin de protecție valabil timp de trei luni împotriva unui polițist din municipiul Caransebeș, dispunând și obligativitatea purtării unui dispozitiv electronic de monitorizare.
Un polițist din Caransebeș este obligat de instanță să poarte brățară de monitorizare electronică
Imagine cu caracter ilustrativ Sursa foto: Pixabay
Oana Antipa
05 aug. 2026, 11:29, Justiţie
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În paralel, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Caraș-Severin a deschis un dosar penal și a declanșat o cercetare prealabilă pentru stabilirea eventualelor măsuri disciplinare.

Ordin de protecție emis pentru trei luni

Potrivit unui comunicat transmis de IPJ Caraș-Severin, decizia a fost luată de Tribunalul Caraș-Severin în cursul zilei de 4 august.

Măsura îl vizează pe un bărbat în vârstă de 42 de ani, din municipiul Caransebeș, care este încadrat ca polițist în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Caraș-Severin.

Instanța a dispus emiterea unui ordin de protecție pentru o perioadă de trei luni și a stabilit ca acesta să poarte un dispozitiv de monitorizare electronică pe durata aplicării măsurii.

Dosar penal pentru trei infracțiuni

Reprezentanții IPJ Caraș-Severin au precizat că, la nivelul instituției, se desfășoară cercetări într-un dosar penal în care sunt investigate suspiciuni privind săvârșirea infracțiunilor de hărțuire, abuz în serviciu și omisiunea sesizării.

Comunicatul nu oferă detalii despre circumstanțele în care ar fi fost comise faptele și nici despre persoana în favoarea căreia a fost emis ordinul de protecție.

Ancheta penală este în desfășurare, urmând ca procurorii și polițiștii să stabilească împrejurările exacte ale cazului și eventualele răspunderi.

A fost declanșată și o cercetare disciplinară

Pe lângă ancheta penală, conducerea Inspectoratului de Poliție Județean Caraș-Severin a dispus declanșarea cercetării prealabile din punct de vedere administrativ.

Instituția precizează că măsurile disciplinare sau administrative care vor fi luate vor depinde de concluziile verificărilor interne și de evoluția procedurilor judiciare.

IPJ Caraș-Severin: „Nu tolerăm astfel de comportamente”

Inspectoratul de Poliție Județean Caraș-Severin subliniază că se delimitează ferm de orice comportament care încalcă legea, normele de conduită sau principiile care guvernează exercitarea profesiei de polițist.

Reprezentanții instituției afirmă că astfel de fapte nu sunt tolerate și că vor fi dispuse toate măsurile legale și administrative care se impun, în funcție de rezultatele anchetelor aflate în curs.

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