Cristela Georgescu, acuzații după perchezițiile din dosarul soțului său: Copiii au fost percheziționați în rucsacuri

„Copiii au fost percheziționați în rucsace înainte de a pleca la școală”

Cristela Georgescu povestește câteva dintre măsurile exagerate ale procurorilor, printre care percheziționarea rucsacelor celor 2 băieți ai familiei Georgescu. Aceasta reia șirul evenimentelor și spune că anchetatorii nu s-au gândit la niciunul dintre băieții lui Călin Georgescu. În timp ce băiatul cel mare a rămas singur la bazinul de înot, băiatul cel mic a asistat la perchezițiile la domiciliu.

„Copiii au fost percheziționați în rucsace înainte de a pleca la școală. Asta a fost procedura. Categoric că sunt multe proceduri care încalcă drepturile și libertățile. Tocmai de asta spun că este un dosar politic. Mesajul meu legat de această situație cu copiii… Unul dintre băieți a rămas singur, nu s-a gândit nimeni ce face acel copil. Celălalt a văzut ce a văzut… Când au venit să-l ridice pentru restul de 30 de zile, iarăși și-au văcut tatăl încătușat. Mă rog ca durerea pe care o vor simți cândva anchetatorii văzându-și copiii nedreptățiți să nu se compare cu ce am trăit noi.”, adaugă soția fostului candidat la președinție.