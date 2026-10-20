Cristela Georgescu, acuzații după perchezițiile din dosarul soțului său: Copiii au fost percheziționați în rucsacuri

Invitată la Marius Tucă Show, Cristela Georgescu începe prin a spune că dosarul soțiului ei este unul politic. Aceasta precizează că acuzațiile sunt nefondate și că nu s-a adus nicio probă prin care soțul ei să fie incriminat. Soția lui Călin Georgescu crede că toate măsurile au fost disproporționale cu fapta și că arestul preventiv a fost o exagerare, scrie Gândul.
„Cred că toți juriștii de bun simț și profesioniști au observat că este un dosar politic. Internetul e plin, dacă nu îi cenzurează… Un dosar politic este un dosar cu acuzații nefondate. Noi, până în acest moment, nu avem absolut nicio probă că fapta s-a săvârșit, că s-au cerut bani și că a Călin intrat în posesia banilor. Acuzațiile sunt nefondate. Toate măsurile care au fost luate sunt disproporționale cu fapta. Judecătorul de drepturi și libertăți a explicat acum, în motivarea aceasta, că arestul preventiv este o măsură disproporțională.”, afirmă soția lui Călin Georgescu.
Cristela Georgescu povestește câteva dintre măsurile exagerate ale procurorilor, printre care percheziționarea rucsacelor celor 2 băieți ai familiei Georgescu. Aceasta reia șirul evenimentelor și spune că anchetatorii nu s-au gândit la niciunul dintre băieții lui Călin Georgescu. În timp ce băiatul cel mare a rămas singur la bazinul de înot, băiatul cel mic a asistat la perchezițiile la domiciliu.
„Copiii au fost percheziționați în rucsace înainte de a pleca la școală. Asta a fost procedura. Categoric că sunt multe proceduri care încalcă drepturile și libertățile. Tocmai de asta spun că este un dosar politic. Mesajul meu legat de această situație cu copiii… Unul dintre băieți a rămas singur, nu s-a gândit nimeni ce face acel copil. Celălalt a văzut ce a văzut… Când au venit să-l ridice pentru restul de 30 de zile, iarăși și-au văcut tatăl încătușat. Mă rog ca durerea pe care o vor simți cândva anchetatorii văzându-și copiii nedreptățiți să nu se compare cu ce am trăit noi.”, adaugă soția fostului candidat la președinție.