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Cristela Georgescu, acuzații după perchezițiile din dosarul soțului său: Copiii au fost percheziționați în rucsacuri

Cristela Georgescu susține că dosarul soțului ei este unul strict politic. Soția lui Călin Georgescu demontează toate măsurile disproporționale și narativele din jurul dosarului.
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Alexandru Levin
20 oct. 2026, 22:08, Politic
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Invitată la Marius Tucă Show, Cristela Georgescu începe prin a spune că dosarul soțiului ei este unul politic. Aceasta precizează că acuzațiile sunt nefondate și că nu s-a adus nicio probă prin care soțul ei să fie incriminat. Soția lui Călin Georgescu crede că toate măsurile au fost disproporționale cu fapta și că arestul preventiv a fost o exagerare, scrie Gândul.

„Cred că toți juriștii de bun simț și profesioniști au observat că este un dosar politic. Internetul e plin, dacă nu îi cenzurează… Un dosar politic este un dosar cu acuzații nefondate. Noi, până în acest moment, nu avem absolut nicio probă că fapta s-a săvârșit, că s-au cerut bani și că a Călin intrat în posesia banilor. Acuzațiile sunt nefondate. Toate măsurile care au fost luate sunt disproporționale cu fapta. Judecătorul de drepturi și libertăți a explicat acum, în motivarea aceasta, că arestul preventiv este o măsură disproporțională.”, afirmă soția lui Călin Georgescu.

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