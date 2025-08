Cristian Popescu Piedone, primul politician care vine cu o coroană de flori la casa lui Ion Iliescu

Piedone a spus că în astfel de momente, cum este decesul fostului președinte al României, Ion Iliescu, „ți-aduci aminte de trecut”.

„Nu pot să mă dezic că l-am cunoscut. Nu pot să nu spun că l-am cunoscut chiar înainte de 1989, parcursul și cariera politică. Am fost în capul PDSR-ului, de la începuturi. Dacă astăzi avem cu toții fericirea să trăim așa, cu bune-cu rele, în România, o să zic că i se datorează și i se datorează pentru că pluripartidismul există, libertatea de exprimare există, primii pași către Europa s-au făcut sub mandatul lui, iar siguranța României, intrarea NATO, i se datorează, au fost sub mandatul lui. Restul nu ne mai interesează”, a declarat Cristian Popescu Piedone.

Acesta a precizat că n-a existat niciun an, din 1990, ca „cel puțin ciu o săptămână înainte de ziua mea de naștere să nu-mi trimită o fericitare. Că a fost președinte, că n-a fost președinte, mi-a zis la mulți ani și mulțumesc pentru asta”.

Fostul președinte Ion Iliescu a murit marți la vârsta de 95 de ani. Fostul președinte al României s-a stins din viață după ce organele i-au cedat. Iliescu suferea de cancer pulmonar, era internat de aproape două luni la Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Agrippa Ionescu” din Capitală, unde a mers la cerere.