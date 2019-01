Mii de credincioşi au participat, duminică, la slujba de Bobotează oficiată pe faleza Dunării din Galaţi.Oamenii au primit agheasmă din butoaiele cu apă sfinţită de preoţi, iar la final 17 bărbaţi s-au aruncat în Dunăre pentru a prinde crucea aruncată de ÎPS Casian, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Slujba de Bobotează de la Galaţi a avut loc duminică, pe faleza Dunării, iar în timpul evenimentului, Arhiepiscopul Dunării de Jos, ÎPS Casian, a săvârşit slujba de sfinţire a apei, care ulterior a fost împărţită credincioşilor. La ceremonie au participat peste 2.000 de gălăţeni care au venit pentru agheasmă.

„Este ceva sfânt, pentru omenire, pentru sufletele noastre. Venim în fiecare an pe faleză, chiar dacă acum ninge, nu contează, ne încălzim inimile. Agheasma foloseşte la sănătate, trebuie să luăm 14 zile la rând”, a spus o gălăţeancă.

Oamenii au venit pe faleză deşi temperaturile au fost negative.

„Este frig dar stăm cu plăcere ca să luăm agheasmă. Oricum nu este ger, ca în alţi ani. Stăm aici pentru că suntem creştini, agheasma este bună pentru sănătate, pentru copii, pentru orice. Nici măcar nu mi-au îngheţat mâinile şi picioarele”, a spus o femeie mai în vârstă.

Momentul culminant al ceremoniei a fost aruncarea Sfintei Cruci de către ÎPS Casian şi ridicarea ei din apele Dunării de către un înotător curajos.

Anul acesta, la întrecere au participat 17 bărbaţi, dintre care doi pe propria răspundere, deoarece medicii care i-au examinat nu şi-au dat acordul.

Întrecerea s-a încheiat fără incidente, iar crucea a fost prinsă de Ioan Pârlog, un tânăr de 26 de ani din Iaşi, care a spus că este fotbalist şi că a venit la Galaţi pentru a participa la întrecerea de prindere a crucii.

„Sper să-mi poarte noroc şi îmi doresc sănătate. Este prima dată când particip, numele Ioan mi-a purtat noroc. Sper să mă ajute şi la fotbal. Eu am petrecut revelionul la Galaţi, am prieteni aici şi am decis să rămân de Bobotează ca să particip la întrecere”, a declarat presei, câştigătorul întrecerii de la Galaţi.

Pentru acest ritual este folosită o cruce de lemn care poate fi transportată de cei care se aruncă în apă. În fiecare an, mai mulţi bărbaţi se înscriu la concurs, ritualul având scopul de a ierta păcatele oamenilor.

