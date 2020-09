Cum a ajuns Clujul în finala pentru Capitala Europeană a Inovării 2020

Te întrebi cum a ajuns oraşul Cluj-Napoca în finala pentru Capitala Europeană a Inovării 2020 alături de Valencia, Milano şi Viena?

Este vorba de trei ingredinete principale, spune primarul Emil Boc. Pe lângă investiţiile făcute pentru digitalizare, este legătura strânsă dintre administraţia publică, universităţi, mediul de afaceri şi societatea civilă.

Un alt lucru care a dus Clujul sus în clasament este Centrul de Cultură şi Imaginaţie Civică a oraşului, un loc unde vii cu ideile tale, oraşul te ascultă, iar experţii merg mai departe şi pun în practică. Cele mai cunsocute proiecte high tech din ultima vreme sunt strada smart care are staţii de încărcare pentru trotinete, maşini şi biciclete, şi funcţionarul virtual Antonia. Laura l-a folosit de mai multe ori şi spune că îi uşurează viaţa. Mai exact este vorba de un soft care te ajută să înregistrezi documente şi să faci solicitări online fără să te deplasezi până la ghişeele primăriei şi să stai la cozi.

Laura Goarnă, cetăţean: M-a ajutat foarte mult pentru că nu a mai trebuit să pun deloc piciorul în primărie în perioada aceasta în care suntem, în plină pandemie. Văd în timp real că cererea mea şi taxele mele au fost acceptate, că sunt plătite şi este totul foarte rapid şi util. Clar nu o să părăsesc acest oraş şi îmi place foarte mult că oamenii de aici lucrează pentru oameni.

Emil Boc, primar Cluj-Napoca: Clujul a dat deja ora exactă în câteva domenii. Am fost primii care am adus autobuze electrice în România, primii care am lansat procesul de bugetare participativă online, primii care am realizat concursuri de soluţii creative pentru noile cartiere ale oraşului sau competiţii internaţionale pentru malul Someşului, sau prima primărie care a adus primul funcţionar public virtual din România într-o maineră originală. Aceste lucruri au contat.

Bianca Muntean, manager Transilvania IT Cluster: Când vorbim de inovare nu vorbim doar despre tehnologie, vorbim despre inovare socială, despre lucruri în bine care se întâmplă în aceste comunităţi şi cum autorităţile publice locale împreună cu comunitatea de afaceri şi universităţile, aşa-zisul ecosistem, lucrează împreună pentru a găsi soluţii la problemele cu care se confruntă oraşele în viaţa lor de zi cu zi.